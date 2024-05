Noruega, Irlanda e Espanha anunciam reconhecimento do Estado palestino

Em resposta a movimento histórico, Israel ordenou retorno imediato de embaixadores dos três países

A medida ocorre no momento em que as forças israelenses realizaram ataques nas extremidades norte e sul da Faixa de Gaza em maio, causando um novo êxodo de centenas de milhares de pessoas, e restringiram drasticamente o fluxo de ajuda, aumentando o risco de fome.

Decisão coordenada

Pedro Sánchez passou meses percorrendo países europeus e do Oriente Médio para angariar apoio para o reconhecimento de um Estado palestino, bem como para um possível cessar-fogo em Gaza. Ele disse várias vezes que estava comprometido com a medida.

Condenação de Israel

Ele disse que o reconhecimento poderia impedir os esforços para devolver os reféns israelenses mantidos em Gaza e tornar um cessar-fogo menos provável ao "recompensar os jihadistas do Hamas e do Irã". Ele também ameaçou retirar o embaixador de Israel na Espanha se o país adotasse posição semelhante - o que, por fim, ocorreu.

Em uma declaração divulgada pela agência de notícias oficial Wafa, Abbas disse que a decisão da Noruega consagrará "o direito do povo palestino à autodeterminação" e apoiará os esforços para a obtenção de uma solução de dois estados com Israel.

A Organização para a Libertação da Palestina (OLP), considerada internacionalmente como a única representante legítima do povo palestino, classificou nesta quarta-feira como "histórico" o reconhecimento do Estado palestino pelos três países europeus.

O reconhecimento pela Espanha, Irlanda e Noruega é "um momento histórico no qual o mundo livre triunfa pela verdade e pela justiça", disse Hussein al-Sheikh, secretário-geral do comitê executivo da OLP, no X, antigo Twitter. (Com agências internacionais).