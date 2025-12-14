Mundo

Eleição no Chile: Kast, 'Bolsonaro chileno', confirma favoritismo em apuração e deve ser novo presidente

Jeannette Jara e José Antonio Kast disputam presidência do Chile no segundo turno; trata-se do primeiro pleito em que voto é obrigatório para chilenos.

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 19:44

José Antonio Kast candidatou-se à presidência pela terceira vez em 2025. Crédito: Getty Images

O candidato de direita José Antonio Kast está prestes a se tornar o presidente eleito do Chile, após conquistar uma ampla vantagem sobre a candidata comunista Jeannette Jara, de acordo com os resultados parciais das eleições realizadas neste domingo (14/12).

Com 57% dos votos apurados, Kast tem 59% dos votos, contra 40% de Jara, que no mês passado foi a candidata mais votada no primeiro turno.

Estas são as primeiras eleições presidenciais no Chile em que o voto é obrigatório.

Kast parece estar capitalizando a transferência de votos de candidatos de direita derrotados no primeiro turno, tendo garantido o apoio do libertário Johannes Kaiser e de Evelyn Matthei, representantes da direita mais tradicional.

Entre as incertezas que cercam esta eleição está o destino dos votos dos mais de cinco milhões de chilenos que são obrigados a votar pela primeira vez.

Também não está claro qual será a preferência daqueles que votaram no candidato anti-establishment Franco Parisi, que ficou em terceiro lugar com quase 20% dos votos.

Os chilenos votaram no segundo turno da eleição presidencial neste domingo. Crédito: Getty Images

Nesse contexto, o advogado José Antonio Kast, líder da extrema-direita e fundador do Partido Republicano, concorre à presidência pela terceira vez com uma plataforma de "linha dura contra o crime", focada em segurança e combate à imigração ilegal, além de cortes nos gastos públicos.

Já Jara, ex-ministra do Trabalho do atual governo, representa uma aliança que reúne todos os setores da esquerda e do centro-esquerda chilenos.

Ela chega ao segundo turno após vencer o primeiro, com uma mensagem centrada em maior acesso a programas de proteção social e medidas para lidar com as questões de segurança e imigração, duas prioridades para os chilenos.

Ambos tentaram conquistar o apoio dos eleitores que se consideram mais próximos ao centro político, em uma eleição histórica marcada pelo forte antagonismo entre os modelos sociais que cada um defende.

Jannette Jara havia conquistado a maioria dos votos no primeiro turno, em novembro. Crédito: Getty Images

