Documentário BBC: Paramédicos testemunham o horror da guerra entre Israel e o Hamas

AVISO: Este vídeo contém imagens que podem ser consideradas perturbadoras por algumas pessoas.
Este documentário do serviço árabe da BBC mostra o dia a dia de paramédicos do Crescente Vermelho, o equivalente à Cruz Vermelha para os países de maioria muçulmana, durante o primeiro mês da guerra em Gaza.
O jornalista local Feras Al-Ajrami acompanhou as equipes que atendem os chamados de emergência e registrou a reação de um dos paramédicos quando ele percebe que seu pai e outros dois profissionais da saúde haviam sido mortos.