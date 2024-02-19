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BBC News

Documentário BBC: Paramédicos testemunham o horror da guerra entre Israel e o Hamas

O jornalista local Feras Al-Ajrami acompanhou as equipes que atendem os chamados de emergência.

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 18:36

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 fev 2024 às 18:36
AVISO: Este vídeo contém imagens que podem ser consideradas perturbadoras por algumas pessoas.
Este documentário do serviço árabe da BBC mostra o dia a dia de paramédicos do Crescente Vermelho, o equivalente à Cruz Vermelha para os países de maioria muçulmana, durante o primeiro mês da guerra em Gaza.
O jornalista local Feras Al-Ajrami acompanhou as equipes que atendem os chamados de emergência e registrou a reação de um dos paramédicos quando ele percebe que seu pai e outros dois profissionais da saúde haviam sido mortos.

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