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Vídeo: emoção na volta ao ES de bebê capixaba que estava em Gaza

Desde a escalada de conflitos no Oriente Médio, família palestina lutava para voltar ao Estado, onde mora; desembarque em Vitória ocorreu nesta quarta-feira (13)

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 20:29

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

13 dez 2023 às 20:29
Desde a nova escalada de conflitos entre Israel e o Hamas, uma família palestina, incluindo uma bebê capixaba, lutava para deixar a área central dos ataques na Faixa de Gaza e retornar ao Espírito Santo, onde mora. Depois de meses de tensão, a mãe e os cinco filhos, enfim, desembarcaram nesta quarta-feira (13) no Aeroporto de Vitória, onde foram recebidos com emoção por Ahmed, pai das crianças (veja no vídeo acima).
Ahmed e Aliaa, a mãe das crianças, são palestinos e vieram morar em Vila Velha há cerca de um ano. Aqui, tiveram uma filha, a quinta do casal, que está com nove meses. As outras quatro crianças — sendo a mais velha delas com 11 anos — haviam ficado no Oriente Médio. A família tinha ido até Gaza para tentar obter um visto para todos poderem morar aqui, no Espírito Santo. Porém, o pai precisou voltar antes ao Brasil por causa do trabalho. Os vistos demoraram a sair e, nesse meio tempo, houve a nova escalada nos conflitos, o que atrasou o retorno da mãe e dos filhos ao Espírito Santo.

Bebê capixaba e família chegam ao ES após serem resgatadas em Gaza

Em entrevista concedida com exclusividade à reportagem de A Gazeta, Ahmed contou o drama vivido pela esposa na região de conflitos. O prédio onde ela e as crianças estavam morando, na região Norte da Faixa de Gaza, foi atingido por um bombardeio. Em certo momento do trajeto até Rafah, onde é feita a travessia para o Egito para quem quer escapar da guerra, a mulher teve que andar durante duas horas com crianças pequenas em uma área com risco de ataques, na cidade de Nuseirat.
Video: emoção na volta ao ES de bebê capixaba que estava em Gaza
A família, agora, está reunida novamente e pretende viver no Espírito Santo. "Estou muito feliz! Aliviado. Vamos morar aqui no Espírito Santo, que é mais gostoso e mais tranquilo. Chega de guerra", disse Ahmed, pai da bebê. 
O grupo em que estava a família da bebê capixaba chegou ao Brasil na última segunda-feira (11), em voo da Força Aérea Brasileira (FAB) vindo do Egito, com desembarque em Brasília (DF). Foram resgatados 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres (duas idosas) e quatro homens adultos. Entre eles, 11 binacionais brasileiro-palestinos e 37 palestinos.

Veja como foi o trajeto da família até chegar ao Espírito Santo

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