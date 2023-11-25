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Oriente Médio

Hamas solta outros 13 reféns israelenses e vários estrangeiros

Grupo se soma a reféns libertados na sexta como parte de acordo entre Israel e Hamas que também envolve a soltura de palestinos detidos em prisões israelenses.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 nov 2023 às 19:08

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 19:08

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty
Mais 13 reféns israelenses e vários estrangeiros que estavam sequestrados em Gaza foram entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha por volta das 18h deste sábado (25/11) no horário de Brasília - 23h no horário de Israel.
A entrega do grupo foi postergada após desentendimentos entre o Hamas e o governo de Israel sobre os termos da trégua de quatro dias acordada para a soltura de reféns israelenses e de palestinos presos em Israel.
O desentendimento foi resolvido com a mediação do Egito e do Catar.
Na sexta-feira, o Hamas soltou 13 reféns israelenses, e Israel libertou 39 palestinos. O Hamas também libertou cidadãos 10 cidadãos tailandeses e um filipino.

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