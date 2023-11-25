Hamas solta outros 13 reféns israelenses e vários estrangeiros

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Mais 13 reféns israelenses e vários estrangeiros que estavam sequestrados em Gaza foram entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha por volta das 18h deste sábado (25/11) no horário de Brasília - 23h no horário de Israel.

A entrega do grupo foi postergada após desentendimentos entre o Hamas e o governo de Israel sobre os termos da trégua de quatro dias acordada para a soltura de reféns israelenses e de palestinos presos em Israel.

O desentendimento foi resolvido com a mediação do Egito e do Catar.