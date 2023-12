Bebê capixaba e família chegam ao ES após serem resgatadas em Gaza

O pai, Ahmed, comemorou a chegada da esposa e dos filhos, após período de tensão vivido na região em conflito com Israel

Depois de um mês de espera, a bebê capixaba que estava na Faixa de Gaza, em meio aos conflitos com Israel, chegou ao Espírito Santo por volta das 15 horas desta quarta-feira (13). A menina, a mãe, três irmãs e um irmão vieram de Brasília (DF), com escala no Aeroporto de Campinas, em São Paulo.