Depois de um mês de espera, a bebê capixaba que estava na Faixa de Gaza, em meio aos conflitos com Israel, chegou ao Espírito Santo por volta das 15 horas desta quarta-feira (13). A menina, a mãe, três irmãs e um irmão vieram de Brasília (DF), com escala no Aeroporto de Campinas, em São Paulo.

"Estou muito feliz! Aliviado. Vamos morar aqui no Espírito Santo, que é mais gostoso e mais tranquilo. Chega de guerra!", disse Ahmed, pai da bebê.

Ahmed e Aliaa, a mãe das crianças, são palestinos e vieram morar em Vila Velha há cerca de um ano. Aqui, tiveram uma filha, a quinta do casal, que hoje está com nove meses. As outras quatro crianças — sendo a mais velha delas de 11 anos — haviam ficado no Oriente Médio. A família, então, foi até Gaza para tentar obter um visto para todos poderem morar aqui, no Espírito Santo. Porém, o pai precisou voltar antes ao Brasil por causa do trabalho. Os vistos demoraram a sair e, nesse meio tempo, houve a nova escalada nos conflitos, o que prendeu a mãe e as crianças na região.

Bebê capixaba e família chegam ao ES após serem resgatadas em Gaza

Em entrevista concedida com exclusividade a A Gazeta , Ahmed contou alguns dos dramas vividos pela esposa ao deixar a região de conflitos. O prédio onde moravam, na região Norte da Faixa de Gaza foi atingido por um bombardeio. Em certo momento do trajeto até Rafah, onde é feita a travessia para o Egito, a mulher teve que andar durante duas horas com crianças pequenas em uma área com risco de ataques, na cidade de Nuseirat.