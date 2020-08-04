Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Militares brasileiros estão bem após explosão em Beirute, diz Marinha
Líbano

Militares brasileiros estão bem após explosão em Beirute, diz Marinha

A Marinha do Brasil informou, em nota, que os militares que compõem a Força Tarefa Marítima (FTM), em missão no Líbano, 'estão bem e não há feridos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 15:25

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 15:25

Escombros após forte explosão na área portuária de Beirute, no Líbano
Escombros após forte explosão na área portuária de Beirute, no Líbano Crédito: HASSAN AMMAR / AP / ESTADÃO CONTEÚDO
Após uma forte explosão na região portuária de Beirute, na tarde desta terça-feira (4) a Marinha do Brasil informou, em nota, que os militares que compõem a Força Tarefa Marítima (FTM), em missão no Líbano, "estão bem e não há feridos".
"A Marinha do Brasil (MB) informa, com relação à explosão ocorrida em Beirute, hoje, que todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da MB estão bem e não há feridos", diz o texto divulgado pela assessoria de imprensa da Marinha.
A FTM faz parte da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), que tem por missão monitorar a cessação de hostilidades e o respeito a "Blue Line" - a fronteira entre a República do Líbano e o Estado de Israel - além de apoiar o governo libanês na região do sul do país.
"A Fragata Independência encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local onde ocorreu a explosão. Outras informações serão passadas tempestivamente", afirma outro trecho da nota da Marinha.
O Ministério da Saúde do país informou que centenas de pessoas ficaram feridas após a explosão. Nas redes sociais, moradores relatam que janelas de edifícios e de casas estilhaçaram.
A explosão danificou edifícios, casas e escritórios em seu entorno. Segundo a agência de notícias estatal, a fonte da explosão foi um incêndio em um armazém de fogos de artifício perto do porto, mas as causas não foram esclarecidas.
Imagens mostram uma enorme nuvem vermelha no céu da capital minutos após a explosão, enquanto bombeiros e forças de segurança iam para o local tentar apagar o fogo e reduzir os danos.

VEJA AS IMAGENS APÓS A EXPLOSÃO: 

Explosões causam pânico e destruição em Beirute, no Líbano

Veja Também

Grande explosão em Beirute, no Líbano deixa ao menos 10 mortos

Partidos de oposição a Maduro anunciam boicote às eleições na Venezuela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados