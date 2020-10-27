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Crescimento

Microsoft tem alta no lucro líquido e vai a US$ 13,89 bi no 1º tri fiscal

Em relatório, a Microsoft afirma que a demanda por seus serviços em nuvens garantiram um início forte no ano fiscal, com a receita no serviço em nuvem comercial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 17:44

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:44

Bill Gates é um dos fundadores da Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo em termos de valor de mercado
Bill Gates é um dos fundadores da Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo em termos de valor de mercado Crédito: Reuters/Folhapress
A Microsoft registrou lucro líquido de US$ 13,89 bilhões no primeiro trimestre fiscal, um crescimento de 30% na comparação com igual período do ano anterior. O lucro por ação diluído ficou em US$ 1,82, alta de 32% no ano e acima da previsão de US$ 1,54 dos analistas consultados pelo FacSet.
A receita da empresa ficou em US$ 37,154 bilhões, alta anual de 12%.
Após o balanço, a ação tinha alta de 0,26% no after hours em Nova York, às 17h23 (de Brasília).
Em relatório, a Microsoft afirma que a demanda por seus serviços em nuvens garantiram um início forte no ano fiscal, com a receita no serviço em nuvem comercial ficando em US$ 15,2 bilhões, alta de 31% na comparação anual.

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