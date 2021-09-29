Merck diz que seu antiviral experimental funciona contra variantes da Covid

O novo coronavírus causa da Covid-19 Crédito: Freepik

A Merck apresentou um estudo em uma conferência médica, no início desta quarta-feira (29), mostrando que seu antiviral experimental contra a covid-19 é ativo contra as variantes do vírus que provocam doença. O produto, conhecido como molnupiravir, é um dos vários antivirais em desenvolvimento para tratar e mesmo impedir a covid-19.

Dados sobre alguns dos medicamentos em teste, entre eles o da Merck e o da Pfizer, devem ser divulgados em breve. Executivos das duas empresas dizem que pretendem apresentar um pedido para uso emergencial antes do fim deste ano.