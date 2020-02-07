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Epidemia

Menos pessoas reportaram coronavírus nos últimos dois dias, afirma OMS

A China afirmou que o número de infecções ultrapassou 31 mil, enquanto o de mortes subiu a 636

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 11:02
Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou em atualização diária que menos pessoas reportaram infecção por coronavírus nos últimos dois dias. Mas "os números poderiam subir de novo", ponderou.
Nesta quinta-feira (6), pelo horário de Brasília, a China afirmou que o número de infecções ultrapassou 31 mil, enquanto o de mortes subiu a 636. O levantamento mais recente da OMS, divulgado nesta quinta-feira, dá conta de 28.276 casos no mundo e 565 óbitos, com apenas um delas fora de solo chinês até o momento, nas Filipinas.

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O líder da OMS afirmou, ainda, que o mundo tem enfrentado uma escassez de equipamentos de proteção pessoal contra o coronavírus.

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