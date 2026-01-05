Após ação dos EUA

Lula conversou com Delcy Rodríguez depois da captura de Maduro

Presidente teve primeiro contato, breve e informal, com líder interina da Venezuela; conversa ocorreu horas depois dos ataques

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20:10

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou brevemente com a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pouco depois da operação militar dos Estados Unidos em Caracas que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro.

De acordo com três pessoas com conhecimento da conversa, o primeiro contato, breve e informal, ocorreu ainda no sábado (3).

Há a possibilidade de que os dois voltem a se falar ainda nesta segunda (5), ainda de acordo com essas fontes.

Delcy Rodriguez tomou posse nesta segunda (5) na presidência da Venezuela Crédito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

O Palácio do Planalto confirmou a ligação entre Lula e Delcy. De acordo com o governo, ela ocorreu ainda na manhã de sábado (3) e teve como objetivo confirmar diretamente com Delcy as notícias que Lula vinha acompanhando pelos meios de comunicação – como o fato de que Maduro havia sido levado para fora do país.

Lula queria as informações para se preparar para a reunião ministerial que havia convocado para o sábado com auxiliares para discutir a crise venezuelana.

No sábado (3), Lula manifestou nos bastidores preocupação com as consequências da operação militar ordenada por Donald Trump à estabilidade na América do Sul.

Em pronunciamento sobre o ataque que realizou contra a Venezuela, o republicano e sua equipe fizeram ameaças também contra Colômbia e Cuba.

Durante uma reunião virtual realizada com auxiliares no sábado (3), Lula pediu que ministros acompanhem com atenção os desdobramentos da intervenção americana na Venezuela, especialmente possíveis impactos na fronteira com o Brasil.

Segundo participantes da reunião, a conclusão foi a de que Delcy era a presidente de fato da Venezuela. A constatação teria partido não apenas das declarações de Trump sobre a transição no país, mas também pela demonstração de apoio interno que ela obteve horas depois da captura de Maduro.

Lula também determinou posicionamento crítico à operação americana, apontada por integrantes do governo como um precedente perigoso para o continente.

A embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, compareceu à cerimônia de posse de Delcy em Caracas nesta segunda (5), em outro sinal de que Brasília a reconhece como líder interina do país vizinho. Embaixadores são normalmente convidados para cerimônias de posses dos líderes dos países onde exercem suas funções.

"Venho, como vice-presidente do presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, prestar juramento", disse Delcy na cerimônia. "Venho com pesar, pelo sofrimento causado ao povo venezuelano, por uma agressão militar ilegítima contra a nossa pátria. Venho com pesar, pelo sequestro de dois heróis que são reféns nos Estados Unidos."

"Mas devo dizer que tenho a honra de jurar, em nome de todos os venezuelanos, pelo nosso pai libertador, Simón Bolívar, cujo sangue libertador corre pelas veias dos venezuelanos. Juro pelo comandante Hugo Chávez, que devolveu a dignidade de milhões de venezuelanos", afirmou.

