Justiça Venezuelana proíbe Guaidó de ocupar cargos públicos por 15 anos

Elvis Amoroso afirma que Guaidó teve inconsistências nas informações financeiras e que os gastos não correspondem ao nível de rendimentos, o que indicaria corrupção