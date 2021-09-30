Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • França planeja estender obrigatoriedade do passaporte da vacina até 2022
Segurança na pandemia

França planeja estender obrigatoriedade do passaporte da vacina até 2022

O passe, que é necessário para acesso a restaurantes, espaços culturais e até mesmo hospitais, originalmente seria exigido até o dia 15 de novembro

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 15:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 set 2021 às 15:29
Paris, capital da França
Paris, capital da França Crédito: Divulgação
O governo francês anunciou nesta quarta-feira (29) a intenção de estender o passaporte sanitário contra a Covid-19 até meados de 2022. O passe, que é necessário para acesso a restaurantes, espaços culturais e até mesmo hospitais, originalmente seria exigido até o dia 15 de novembro. "O que vamos propor ao Parlamento é manter por mais alguns meses, até o verão, a possibilidade de usar (o certificado)", disse o porta-voz do governo, Gabriel Attal ,após uma reunião do Conselho de Ministros.
Ao escolher o verão - de junho até setembro de 2022 no Hemisfério Norte - como prazo, o Palácio do Eliseu estenderia o uso do documento para além do final das atividades parlamentares, em fevereiro, que ocorre devido às eleições presidenciais em abril e às eleições legislativas, em junho. A intenção anunciada por Attal nesta quarta deverá ser consolidada em um projeto de lei com apresentação prevista para 13 de outubro.
"Os últimos 18 meses nos mostraram que temos que permanecer prudentes e vigilantes", disse Attal, que enfatizou que o desejo de Paris é manter o menor número possível de restrições. Ele também expressou otimismo sobre a situação "graças à vacinação". A França já vacinou 74% de sua população com ao menos uma dose e 66% das pessoas já estão totalmente imunizadas.
O passaporte sanitário, um código QR no smartphone ou em um pedaço de papel comprovando que a pessoa foi vacinada contra a Covid-19 ou que tem testes com resultados negativos da doença, é obrigatório desde 21 de julho em locais com capacidade para mais de 50 pessoas, como em bares, restaurantes, hospitais (exceto para emergências) e grandes centros comerciais.
Para ser válido, o passaporte da vacina, que já está em vigor em vários países europeus, deve indicar o cronograma completo de vacinação, ou apresentar um certificado de teste positivo de pelo menos 11 dias e menos de seis meses, no caso da Covid-19. Um teste negativo de "menos de 72 horas" também é aceitável.
Sua implementação gerou protestos semanais e, no sábado passado, mais de 60 mil pessoas se manifestaram contra o passe. Muitos dos manifestantes eram contra o passaporte obrigatório, que eles veem como "vacinação obrigatória disfarçada". Eles consideram a coerção desproporcional e estão preocupados que um empregador possa suspender o contrato de trabalho de um empregado que não tenha um. O governo, entretanto, prefere falar sobre os vacinados.
"O rosto de uma França que está lutando é o dos milhões de franceses que respeitaram os gestos de barreira, que cuidaram de seus entes queridos, que foram vacinados". Infelizmente, muito menos se fala deles do que da parcela antivacina, anticiência, antiestatal (...) Eu entendo o medo, tudo deve ser feito para tranquilizar as pessoas. Mas chega um momento em que é suficiente", diz o ministro da saúde, Olivier Véran. (Com agências internacionais).

Veja Também

Biden quer estimular competição para baixar preço da carne nos EUA

Merck diz que seu antiviral experimental funciona contra variantes da Covid

Mais de 400 mil já tomaram dose de reforço da Pfizer nos EUA, diz Casa Branca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

frança Vacina Covid-19 Mundo Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados