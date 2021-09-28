Mais de 400 mil já tomaram dose de reforço da Pfizer nos EUA, diz Casa Branca

O governo norte-americano passou a disponibilizar a terceira dose na última sexta-feira (24), após a recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

O coordenador da força-tarefa da Casa Branca em resposta à pandemia de Covid-19, Jeff Zients, afirmou nesta terça-feira, 28, que a aplicação da dose de reforço da vacina da Pfizer teve um começo "forte". O governo norte-americano passou a disponibilizar a terceira dose na última sexta-feira (24), após a recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) e da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês).