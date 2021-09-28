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Imunização

Mais de 400 mil já tomaram dose de reforço da Pfizer nos EUA, diz Casa Branca

Segundo o coordenador da força-tarefa da Casa Branca em resposta à pandemia, quase um milhão agendaram a imunização extra nas farmácias

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 14:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 set 2021 às 14:57
Centro de Diagnósticos do ES reúne exames e vacinas no mesmo local
O governo norte-americano passou a disponibilizar a terceira dose na última sexta-feira (24), após a recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).  Crédito: Freepik
O coordenador da força-tarefa da Casa Branca em resposta à pandemia de Covid-19, Jeff Zients, afirmou nesta terça-feira, 28, que a aplicação da dose de reforço da vacina da Pfizer teve um começo "forte". O governo norte-americano passou a disponibilizar a terceira dose na última sexta-feira (24), após a recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) e da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês).
De acordo com Zients, mais de 400 mil pessoas já tomaram a dose de reforço no país e quase um milhão agendaram a imunização extra nas farmácias.
Segundo ele, contudo, a prioridade do governo Biden ainda é a aplicação da primeira e da segunda dose.

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