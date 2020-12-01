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Facebook vai pagar por notícias no Reino Unido

A medida é uma forma de compensar empresas que alimentam a rede com conteúdo noticioso próprio e não recebem parte da publicidade obtida com a venda de anúncios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:56

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:56

Facebook
O Facebook diz que vai investir em conteúdos que ainda não estejam disponíveis em sua plataforma. Crédito: Reuters/Folhapress
O Facebook anunciou nesta terça (1º) que vai pagar por notícias publicadas por veículos de jornalismo profissional no Reino Unido. A rede social terá um espaço dedicado ao noticiário nacional e local a partir de janeiro de 2021.
A empresa diz que vai investir em conteúdos que ainda não estejam disponíveis em sua plataforma. Há alguns meses, a gigante de tecnologia anunciou que o Brasil estava entre os países considerados para a iniciativa, chamada Facebook News. Não há informações sobre a chegada do recurso.
O primeiro grupo de jornais, revistas e sites a participar do modelo no Reino Unido inclui The Economist, Conde Nast, ESI Media, Guardian Media Group, Hearst, Iliffe, JPI Media, Midland News Association, Reach, STV e Archant.
Em comunicado, a companhia afirma que também incluirá conteúdo sobre estilo de vida de marcas como Harpers, Cosmopolitan, Wired, GQ, Glamour, Vogue e Tatler.
Em outubro de 2019, Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, anunciou o lançamento nos Estados Unidos, que conta com uma série de parceiros tradicionais, como Washington Post, Wall Street Journal, Business Insider, BuzzFeed e sites de jornalismo local.
A medida é uma forma de compensar financeiramente empresas que alimentam a rede social com conteúdo noticioso próprio e não recebem parte da verba publicitária obtida pela rede social com a venda de anúncios.
À época, o convite para o lançamento colocava Zuckerberg ao lado de Robert Thomson, presidente da News Corp. de Rupert Murdoch, que publica o WSJ e outros jornais. Ambos cobravam há anos uma compensação das empresas de tecnologia.
A empresa não dá detalhes sobre contratos e remuneração. Há cerca de um ano, o site americano Vox publicou que a quantia paga a alguns veículos chegaria a US$ 3 milhões (R$ 15,8 milhões) por ano. A receita do Facebook no último trimestre foi de US$ 21,5 bilhões (R$ 113,4 bilhões).
O Facebook News é como uma divisão na rede social que oferece a usuários histórias de acordo com seus interesses, filtrados por algoritmos. Também há destaque para resumos diários e informações sobre tópicos urgentes.
O Facebook afirma que mais de 95% do tráfego que o Facebook News entrega aos editores americanos vem de novos públicos, ou seja, de pessoas que não haviam interagido com os meios de comunicação no passado.
Segundo a empresa, negociações também ocorrem na França e na Alemanha.
Em junto deste ano, o Google anunciou medida semelhante para o jornalismo profissional. Entre os países confirmados para a ferramenta estão Alemanha, Austrália e Brasil, onde participarão da iniciativas jornais regionais como o Estado de Minas e A Gazeta, do Espírito Santo.

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