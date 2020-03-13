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Efeito coronavírus

Europa anuncia pacote de 37 bi euros e pode suspender regras fiscais

As medidas emergenciais têm a finalidade de financiar o combate ao coronavírus e minimizar os impactados econômicos da doença

Publicado em 13 de Março de 2020 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 11:23
Sede da União Europeia Crédito: Pixabay
A União Europeia (UE) anunciou nesta sexta-feira, 13, um pacote emergencial de 37 bilhões de euros, utilizando "toda a flexibilidade prevista na estrutura fiscal", para financiar medidas urgentes de combate ao coronavírus e seus impactos econômicos.
Além disso, a presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE, Ursula Von der Leyen, em coletiva de imprensa, ressaltou que a entidade está pronta para ativar uma medida emergencial de crise que suspende a necessidade de os governos reduzirem os déficits fiscais, caso a conjuntura se agrave.

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"Nossa prioridade é que todas as companhias tenham a liquidez necessária", afirmou Von der Leyen, para quem os governos devem aumentar seus gastos para apoiar as economias e o sistema de saúde. "Precisamos ajudar a Itália a superar essa crise", completou.
As medidas fiscais foram anunciadas um dia depois de o Banco Central Europeu (BCE) decepcionar o mercado em seus estímulos monetários.
Embora tenha proposto um aumento das compras de bônus e uma nova rodada de empréstimos de longo prazo, a autoridade contrariou as expectativas e não reduziu as taxas básicas de juros do bloco.
Com informações da Dow Jones Newswires.

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