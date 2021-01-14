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Invasão

EUA: Trump diz que invasores do Capitólio serão entregues à Justiça

Segundo o presidente, "agências federais terão todos os recursos para manter ordem", assegurando que a transição ocorra de forma segura
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 08:17

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 08:17

Donald Trump voltou a postar em sua conta oficial no Twitter na tarde deste sábado (3)
Donald Trump indicou que no momento é necessários que "ouçamos uns aos outros, e não silenciemos uns aos outros" Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (13) que condena a violência durante a invasão do Capitólio na última semana, e que os envolvidos nos ataques serão levado à justiça. "Nenhum dos meus apoiadores verdadeiros se envolveria em violência política", afirmou Trump, em vídeo publicado no Twitter da Casa Branca. "Se você se envolveu nos eventos da última semana, não é um apoiador do nosso movimento, mas alguém que o atrapalha", indicou o presidente.
"Fui avisado de que há riscos por conta de novas manifestações", indicou Trump, lembrando que americanos tem direito a serem ouvido, mas que todos "devem seguir a lei". Segundo o presidente, "agências federais terão todos os recursos para manter ordem", assegurando que a transição ocorra de forma segura. "Violência deve parar, não importa qual sua filiação política", clamou Trump.
Sem fazer críticas diretas após ser restringindo em diversas redes sociais, Trump indicou que no momento é necessários que "ouçamos uns aos outros, e não silenciemos uns aos outros". Segundo a conclusão do presidente, entre os objetivos prioritário do momento estão a entrega das vacinas contra a Covid-19 e a reconstrução do país.

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