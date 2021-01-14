EUA: Trump diz que invasores do Capitólio serão entregues à Justiça

Donald Trump indicou que no momento é necessários que "ouçamos uns aos outros, e não silenciemos uns aos outros"

"Fui avisado de que há riscos por conta de novas manifestações", indicou Trump, lembrando que americanos tem direito a serem ouvido, mas que todos "devem seguir a lei". Segundo o presidente, "agências federais terão todos os recursos para manter ordem", assegurando que a transição ocorra de forma segura. "Violência deve parar, não importa qual sua filiação política", clamou Trump.