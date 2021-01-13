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Presidente até dia 20

Trump pede que não haja violência em novas manifestações nos EUA

Em comunicado, Trump clamou "a todos americanos que ajudem a diminuir tensões e que acalmem ânimos"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 18:32

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 18:32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira, 13, que, com possíveis novas manifestações sendo cogitadas, "não haja violência, nem violação da lei e vandalismo de qualquer tipo". Em comunicado, Trump clamou "a todos americanos que ajudem a diminuir tensões e que acalmem ânimos". Segundo o presidente americano, os atos de violência não são o que ele nem os EUA apoiam.
Nesta quarta, o Airbnb anunciou o cancelamento de todas as reservas em Washington durante a semana da posse do presidente eleito Joe Biden diante da possibilidade de uma nova onda de violência, depois da invasão do Capitólio na semana passada.

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