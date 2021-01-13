Trump pede que não haja violência em novas manifestações nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira, 13, que, com possíveis novas manifestações sendo cogitadas, "não haja violência, nem violação da lei e vandalismo de qualquer tipo". Em comunicado, Trump clamou "a todos americanos que ajudem a diminuir tensões e que acalmem ânimos". Segundo o presidente americano, os atos de violência não são o que ele nem os EUA apoiam.