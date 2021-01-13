Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Presidente dos EUA incitou insurreição contra o país, diz Nancy Pelosi
Congresso

Presidente dos EUA incitou insurreição contra o país, diz Nancy Pelosi

Para a presidente da Câmara dos Representantes, Trump está desesperado por ver "o poder escorregando pelas mãos" e, por isso, incentivou os atos de violência.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 15:38

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 15:38

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi
A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi Crédito: Reuters/Folhapress
Em debate durante sessão do segundo impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, voltou a acusar o republicano de "incitar uma insurreição" na semana passada, quando um grupo de apoiadores do líder da Casa Branca invadiu o Congresso para interromper a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.
Para Pelosi, Trump está desesperado por ver "o poder escorregando pelas mãos" e, por isso, incentivou os atos de violência. "O presidente precisa sair, ele é um claro e presente perigo ao nosso país", ressaltou.
O deputado republicano Jim Jordan rebateu as acusações da democrata.
Na visão dele, o partido oposicionista está fazendo política com o episódio da invasão da sede do legislativo. Ele também afirmou que Trump e seus apoiadores são alvo de ataques contra a liberdade de expressão.

Veja Também

Pence anuncia que não irá invocar 25ª Emenda da Constituição para afastar Trump

Presidente da Câmara dos Representantes pede avanço no impeachment de Trump

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados