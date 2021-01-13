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Em carta

Pence anuncia que não irá invocar 25ª Emenda da Constituição para afastar Trump

O vice-presidente afirmou estar chocado com os eventos da última semana, mas que a ação abriria um "precedente terrível"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 08:44

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 08:44

O vice-presidente Mike Pence em sessão no Congresso, em Washington
O vice-presidente Mike Pence em sessão no Congresso, em Washington Crédito: Reuters/Folhapress
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou que não irá invocar a 25ª Emenda da Constituição para retirar o presidente Donald Trump do poder. Em carta enviada à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, Pence alertou sobre "ações que iriam dividir e inflamar ainda mais as paixões do momento".
O vice-presidente afirmou estar chocado com os eventos da última semana, mas que a ação abriria um "precedente terrível" e que não é a melhor opção tendo em vista o bem da nação faltando oito dias de mandato. Segundo Pence, os "esforços da administração estão focados em uma transição ordeira" após os eventos da última semana.
A possibilidade de afastamento pela emenda depende de que o vice-presidente e uma maioria do gabinete apontem que o presidente está inabilitado para o comando. Ainda assim, o processo de impeachment contra Trump em virtude dos eventos em Washington deve ser votado pela Câmara dos Representantes nesta quarta-feira (13).

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