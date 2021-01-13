4° deputado republicano anuncia voto a favor do impeachment de Trump

Upton citou os comentários de Trump na terça-feira (12), quando ele "não expressou nenhum arrependimento" pela invasão do Capitólio conduzida por seus apoiadores. "Isso manda exatamente o sinal errado para aqueles de nós que apoiam o próprio núcleo dos nossos princípios democráticos e que fizeram um juramento solene à Constituição", disse.