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Nos Estados Unidos

4° deputado republicano anuncia voto a favor do impeachment de Trump

A Câmara deve votar o impeachment de Trump a partir desta quarta-feira (13), depois de o presidente instigar os apoiadores que invadiram o Capitólio na semana passada

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 08:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 08:21
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/White House
O deputado Fred Upton, de Massachusetts, anunciou que votará a favor do impeachment do presidente Donald Trump. Ele é o quarto republicano a declarar apoio ao afastamento do presidente.
Upton citou os comentários de Trump na terça-feira (12), quando ele "não expressou nenhum arrependimento" pela invasão do Capitólio conduzida por seus apoiadores. "Isso manda exatamente o sinal errado para aqueles de nós que apoiam o próprio núcleo dos nossos princípios democráticos e que fizeram um juramento solene à Constituição", disse.
A Câmara deve votar o impeachment de Trump a partir desta quarta-feira (13), depois de o presidente instigar os apoiadores que invadiram o Capitólio na semana passada.

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