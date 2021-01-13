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Decisão

YouTube impede conta de Trump de publicar vídeos

A empresa disse que, devido a preocupações com violência, decidiu desabilitar a seção de comentários de comentários do canal de Trump por tempo indeterminado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 07:40

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 07:40

Youtube
Youtube remove vídeo publicado pela conta do presidente Donald Trump Crédito: Pixabay
O YouTube removeu um vídeo publicado pela conta do presidente Donald Trump e impediu que o canal divulgue novos conteúdos por um período de sete dias. A empresa comunicou a decisão há pouco, por meio da sua conta no Twitter destinada a avisos de imprensa.
"Após revisão e à luz das preocupações sobre um potencial contínuo de violência, removemos o novo conteúdo publicado pelo canal de Donald J. Trump por violação das nossas políticas", escreveu o YouTube. "Agora ele tem seu primeiro aviso e estará temporariamente impedido de enviar novo conteúdo por um mínimo de 7 dias."
A empresa, que pertence ao Google, disse ainda que, devido a preocupações com violência, decidiu desabilitar a seção de comentários de comentários do canal de Trump por tempo indeterminado.

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