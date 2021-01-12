Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Emenda para afastar presidente "voltará para assombrar Biden", diz Trump
25ª Emenda

Emenda para afastar presidente "voltará para assombrar Biden", diz Trump

A declaração foi dada durante parada do atual presidente em Alamo, no Texas, onde visitou um trecho do muro na fronteira com o México.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 18:04

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 18:04

Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/White House
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (12), não temer que a 25ª Emenda da Constituição possa ser usada para afastá-lo do poder. Nos dias finais de seu mandato, ele comentou que essa emenda "voltará para assombrar Joe Biden e o governo Biden".
A declaração foi dada durante parada do atual presidente em Alamo, no Texas, onde visitou um trecho do muro na fronteira com o México.
A 25ª Emenda da Carta americana pode ser invocada pelo vice-presidente, com o apoio da maior parte do gabinete, para afastar o presidente, caso este seja considerado incapaz de seguir no posto.
O expediente tem sido mencionado nos EUA, após Trump ser acusado pela oposição de incitar os protestos na semana passada que culminaram na invasão do Capitólio. Mais cedo, ele disse que nunca teve a intenção de incitar a violência.
Trump tem sido também alvo de uma tentativa de impeachment dos democratas na Câmara dos Representantes. Ele deixa o poder no dia 20, quando Biden assume, mas um impeachment pode impedi-lo de ocupar de novo cargos públicos.
Em sua fala desta tarde, ele tentou soar mais conciliador em alguns momentos. "O momento agora é de nosso país se curar e de paz, calma e respeito pelas forças de segurança", argumentou. "Acreditamos no império da lei, não da violência.
O presidente defendeu a estratégia de reforçar a barreira na fronteira com México, dizendo que isso reduziu muito a criminalidade nas áreas em que o muro foi erguido.
No evento desta terça, Trump celebrava o fato de que seu governo havia construído 450 milhas (720 quilômetros) de muro. O presidente acusou o próximo governo de ter a intenção de derrubar a estrutura. "Os democratas querem retirar o muro da fronteira, espero que não façam isso", comentou.
Trump ainda criticou o que considera "um ataque como nunca antes" à liberdade de expressão. Após a invasão ao Capitólio por seus partidários, o atual presidente acabou banido de algumas redes sociais, como Twitter e Facebook.

Veja Também

Trump: discurso antes de invasão ao Congresso foi 'totalmente apropriado'

"Impeachment é continuação da maior caça às bruxas da história", diz Trump

Para pressionar Pence por remoção, Câmara pede impeachment de Trump

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados