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Votação

Presidente da Câmara dos Representantes pede avanço no impeachment de Trump

Nancy Pelosi disse que Trump precisa ser acusado por causa do "ataque sedicioso" de seus apoiadores ao Capitólio na semana passada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 07:31

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 07:31

Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/White House
A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse que a Casa precisa avançar com o impeachment do presidente Donald Trump porque o país está em "um momento sem precedentes na história."
Falando na terça-feira (12), na véspera da segunda votação para afastar o presidente, Pelosi disse que Trump precisa ser acusado por causa do "ataque sedicioso" de seus apoiadores ao Capitólio na semana passada. "Instigo meus colegas republicanos para que abram seus olhos e finalmente responsabilizem este presidente", disse, no plenário da Câmara. "A história de nosso país, e o futuro da nossa democracia, estão em jogo."
Na noite de terça-feira, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, anunciou que não iria invocar a 25ª Emenda da Constituição para retirar Trump do poder. Em carta a Pelosi, ele afirmou que a ação abriria um "precedente terrível" e que não seria o melhor a oito dias do fim do mandato.
A Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, deve votar para afastar o presidente Trump na quarta-feira (13), com alguns votos de republicanos. Se isso ocorrer, Trump será o primeiro presidente na história dos EUA a sofrer dois impeachments.

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