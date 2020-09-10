Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA devem flexibilizar triagem de brasileiros em aeroportos
Medida

EUA devem flexibilizar triagem de brasileiros em aeroportos

As novas regras não devem alterar decreto que proíbe a entrada nos EUA de cidadãos não americanos que tenham estado no Brasil nos últimos 14 dias

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 09:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 09:10
Mulher usa máscara em aeroporto
EUA deve flexibilizar a triagem de passageiros internacionais Crédito: Anna Shvets/Pexels
O governo americano deve flexibilizar a triagem de passageiros internacionais que já eram autorizados a entrar nos EUA mesmo sob restrições da pandemia de Covid-19, o que pode incluir viajantes do Brasil, China, Reino Unido e Irã.
Por enquanto, porém, a restrição para a entrada da maioria dos passageiros com origem desses países não deve ser derrubada. A medida incidirá somente sobre pessoas que eram exceção às restrições, por serem americanas ou possuírem residência permanente nos EUA ou visto diplomático.
A partir dos próximos dias, esses viajantes não precisarão mais cumprir parte dos pré-requisitos de controle de saúde ao chegarem em território americano - ainda não foram divulgados detalhes sobre as medidas a serem alteradas.
Segundo a agência Reuters, as facilidades devem entrar em vigor na segunda (14).
As novas regras, portanto, não devem alterar o decreto assinado pelo presidente Donald Trump em maio, que proíbe a entrada nos EUA de cidadãos não americanos -inclusive brasileiros- que tenham estado no Brasil nos últimos 14 dias.

Veja Também

"Olhem o que está acontecendo no Brasil e em outros lugares", diz Trump

Desde janeiro, Trump tem imposto restrições a passageiros que estiveram na China, no Reino Unido, no Brasil, no Irã e na região de Schengen da Europa, mas abriu exceções para cidadãos americanos e pessoas com vistos especiais, e é sobre essas exceções que a flexibilização de agora passará a valer.
Parte do documento publicado pela Reuters diz que o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) "está mudando sua estratégia e priorizando outras medidas de saúde pública para reduzir o risco de transmissão de doenças relacionadas a viagens."
De acordo com o texto, dos 675 mil passageiros rastreados nos 15 aeroportos americanos que permitiam a entrada de viajantes de países com alto número de casos de Covid-19, "menos de 15 foram identificados como tendo Covid-19."
Os EUA tem sido pressionados por autoridades e empresários do Brasil, que querem que a medida para todos os passageiros seja derrubada. Os EUA são o campeão em número de mortes e casos de Covid-19 no mundo, com cerca de 190 mil óbitos, enquanto o Brasil ocupa a terceira posição, mas o quadro tem melhorado em ambos os países.
As medidas restritivas, porém, são encaradas como bandeiras políticas de Trump, principalmente em relação à China. Os americanos são cada vez mais anti-Pequim, e o presidente está em campanha à reeleição.

Veja Também

Respirador projetado pela Nasa será produzido e comercializado no Brasil

Estamos avaliando situação dos estudantes brasileiros nos EUA, diz Trump

Trump ameaça retaliar Brasil se país subir tarifa sobre etanol americano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados