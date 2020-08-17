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Restrições

Estamos avaliando situação dos estudantes brasileiros nos EUA, diz Trump

Por causa da pandemia de Covid-19, as autoridades americanos estão restringido a emissão de vistos e a permissão de entrada de estrangeiros de determinados países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 16:18

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 16:18

Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (17), que avalia a situação dos estudantes brasileiros que querem retornar aos Estados Unidos. Na ocasião, Trump indicou ainda que os democratas deveriam voltar a Washington para aprovar estímulos fiscais, e que verbas devem ir "para as pessoas que precisam".
Sobre a questão dos correios, ele afirmou que "há 50 anos" estariam ocorrendo problemas, e que os interesses em Estados comandados de maneira errada pelos democratas seriam a razão das divergências. A Amazon também foi culpada, já que os correios perderiam dinheiro em cada entrega. Segundo Trump, não deve ser o "povo a pagar, mas a Amazon e outras companhias". Com relação às eleições, o presidente citou possibilidades de fraude, e afirmou querer assegurar que o pleito não seja "roubado".

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