Estamos avaliando situação dos estudantes brasileiros nos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (17), que avalia a situação dos estudantes brasileiros que querem retornar aos Estados Unidos. Na ocasião, Trump indicou ainda que os democratas deveriam voltar a Washington para aprovar estímulos fiscais, e que verbas devem ir "para as pessoas que precisam".

Sobre a questão dos correios, ele afirmou que "há 50 anos" estariam ocorrendo problemas, e que os interesses em Estados comandados de maneira errada pelos democratas seriam a razão das divergências. A Amazon também foi culpada, já que os correios perderiam dinheiro em cada entrega. Segundo Trump, não deve ser o "povo a pagar, mas a Amazon e outras companhias". Com relação às eleições, o presidente citou possibilidades de fraude, e afirmou querer assegurar que o pleito não seja "roubado".