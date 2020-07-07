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Pandemia

'Olhem o que está acontecendo no Brasil e em outros lugares', diz Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou o Brasil como um país em que há dificuldades na resposta à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:43

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:43

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou o Brasil como um país em que há dificuldades na resposta à pandemia da covid-19. A declaração ocorreu durante evento na tarde desta terça-feira, 7, no qual Trump pressionou pela reabertura das escolas no outono local no país e também defendeu a estratégia de seu governo para enfrentar a emergência de saúde
"Olhem agora o que está ocorrendo no Brasil e em outros lugares", afirmou Trump, ao citar medidas de sua administração, como interromper viagens aéreas com a China - o que, segundo o presidente dos EUA, salvaram milhares de vidas. Trump, entretanto, não entrou em detalhes sobre eventuais problemas do Brasil no combate à doença.

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