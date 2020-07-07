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Nos EUA

Trump diz que pressionará governadores e autoridades para abrir escolas

Durante evento ele afirmou que 'todos querem isso, embora algumas associações de professores e outras vozes estejam resistindo diante dos riscos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:18

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:18

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (7) que pressionará os governadores e outras autoridades para abrir as escolas no outono local, que começa em 21 de setembro. Durante evento sobre o assunto, ele afirmou que "todos querem isso", como por exemplo os pais de alunos, embora algumas associações de professores e outras vozes estejam resistindo, diante dos riscos da disseminação da covid-19. Para Trump, a resistência de alguns acontece por motivações políticas "Sem chance, agora colocaremos muita pressão sobre os governadores e todos os outros para abrir as escolas", prometeu
Trump destacou o fato de que a taxa de mortalidade pela doença nos EUA caiu dez vezes. Segundo ele, o país tem muitos casos da doença porque realiza muitos testes, bem mais do que as demais nações.
No evento, Trump também comemorou a força do mercado acionário, que segundo ele já está próximo dos níveis de antes da crise provocada pela pandemia. Nos últimos dias, o presidente americano tem comemorado as máximas históricas do índice Nasdaq.

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