Trump diz que pressionará governadores e autoridades para abrir escolas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (7) que pressionará os governadores e outras autoridades para abrir as escolas no outono local, que começa em 21 de setembro. Durante evento sobre o assunto, ele afirmou que "todos querem isso", como por exemplo os pais de alunos, embora algumas associações de professores e outras vozes estejam resistindo, diante dos riscos da disseminação da covid-19. Para Trump, a resistência de alguns acontece por motivações políticas "Sem chance, agora colocaremos muita pressão sobre os governadores e todos os outros para abrir as escolas", prometeu