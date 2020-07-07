Casa Branca diz que EUA anunciou formalmente retirada da OMS

Os Estados Unidos se retiraram formalmente da Organização Mundial de Saúde (OMS), afirmou nesta terça-feira (7) uma autoridade da Casa Branca. A notificação foi enviada ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, segundo a fonte, e a retirada entrará em vigor em 6 de julho de 2021.

Em maio, o presidente americano, Donald Trump, havia anunciado que retiraria os EUA da agência da ONU, pelo que ele qualificou como um viés favorável à China. A OMS tem sido uma das entidades à frente da coordenação de uma resposta global à pandemia do novo coronavírus. Fonte: Dow Jones Newswires.