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Saúde

Casa Branca diz que EUA anunciou formalmente retirada da OMS

A notificação foi enviada ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, segundo a fonte, e a retirada entrará em vigor em 6 de julho de 2021

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:12
Casa Branca
Casa Branca, residência oficial e principal local de trabalho do Presidente dos Estados Unidos Crédito: Pexels/Creative Commons
Os Estados Unidos se retiraram formalmente da Organização Mundial de Saúde (OMS), afirmou nesta terça-feira (7) uma autoridade da Casa Branca. A notificação foi enviada ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, segundo a fonte, e a retirada entrará em vigor em 6 de julho de 2021.
Em maio, o presidente americano, Donald Trump, havia anunciado que retiraria os EUA da agência da ONU, pelo que ele qualificou como um viés favorável à China. A OMS tem sido uma das entidades à frente da coordenação de uma resposta global à pandemia do novo coronavírus. Fonte: Dow Jones Newswires.

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