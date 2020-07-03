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Pandemia

Estados Unidos registram mais 53 mil novos casos de Covid-19 em 24h

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (03) pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 16:39

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 16:39

Bandeira dos Estados Unidos
Os Estados Unidos lideram ranking de óbitos por coronavírus Crédito: Pixabay
Os Estados Unidos confirmaram nas últimas 24 horas mais 53 301 casos de Covid-19, o segundo maior número desde o começo da pandemia, abaixo apenas das 54.357 contaminações pelo novo coronavírus identificadas nas 24 horas anteriores. Os dados são do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês).
Segundo o governo do Estado da Califórnia, um dos protagonistas da segunda onda de casos nos Estados Unidos, foram identificados no Estado mais 5.688 casos de Covid-19, com uma média de 5.809 casos da doença surgindo todos os dias nas últimas duas semanas. No total, a Califórnia já identificou 248.235 contaminações pelo coronavírus, e 6.263 mortes aconteceram em decorrência disso.

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