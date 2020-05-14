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Coronavírus

EUA acusa China de tentar hackear sistemas para roubar dados de vacina

Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro também  intensificou as críticas a Pequim, que ele afirma ter 'gerado' o vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 16:29

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 16:29

Casa Branca
Casa Branca, residência oficial e principal local de trabalho do Presidente dos Estados Unidos Crédito: Pexels/Creative Commons
Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro acusou a China de tentar hacker os computadores do governo americano para "roubar" informações sobre os estudos para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. "Isso deve indignar o povo americano", disse, durante entrevista à Fox News.
Navarro intensificou as críticas a Pequim, que ele afirma ter "gerado" o vírus, escondido informações sobre a doença e lucrado com a pandemia.
Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro acusou a China de tentar hacker os computadores do governo americano para "roubar" informações sobre os estudos para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. "Isso deve indignar o povo americano", disse, durante entrevista à Fox News."Eles pegaram todos os equipamentos de proteção do mundo, incluindo daqui, e os impediram de chegar a médicos em Nova York, Milão e, com isso, matando pessoas", afirmou o assessor.
Navarro intensificou as críticas a Pequim, que ele afirma ter "gerado" o vírus, escondido informações sobre a doença e lucrado com a pandemia.
"Eles pegaram todos os equipamentos de proteção do mundo, incluindo daqui, e os impediram de chegar a médicos em Nova York, Milão e, com isso, matando pessoas", afirmou o assessor.

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