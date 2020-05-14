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Estados Unidos

Trump diz que fará anúncio sobre OMS 'em breve' e comenta renúncia de Azevêdo

Presidente dos Estados Unidos disse que está 'OK' com a renúncia do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 15:43

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 15:43

Donald Trump
 Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Jim Bourg
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou, em entrevista a repórteres no jardim da Casa Branca, que fará um anuncio sobre a Organização Mundial da Saúde (OMS) "em breve, provavelmente na semana que vem", mas não deu mais detalhes sobre o teor da medida.
O republicano também disse que está "OK" com a renúncia do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, que anunciou nesta quinta-feira, 14, que deixará o cargo em agosto.
"A OMC é horrível. Eles tratam a China como um país em desenvolvimento e, com isso, ela recebe vários benefícios", criticou o presidente dos Estados Unidos.

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