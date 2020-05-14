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Pandemia

Número de mortos pela Covid-19 em todo o mundo ultrapassa os 300 mil

O vírus que surgiu no fim de 2019 na cidade de Wuhan, na China, já infectou mais de 4,4 milhões de pessoas.  Estados Unidos, Reino Unido e Itália são os mais afetados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 15:49

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 15:49

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
Os mortos pela Covid-19 em todo o mundo são agora mais de 300 mil, de acordo com compilação de dados feita pela universidade americana Johns Hopkins. Às 15 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 14, a plataforma da universidade contava 300 074 óbitos em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus.
O ranking da John Hopkins coloca os Estados Unidos como país que concentra o maior contingente de mortos: são 84.985 desde o começo da pandemia.
Reino Unido (33.692 óbitos), Itália (31.368 óbitos), Espanha (27 321 óbitos), França (27.077 óbitos), Brasil (13.555 óbitos), Bélgica (8.903 óbitos), Alemanha (7.868 óbitos), Irã (6.854 óbitos) e Holanda (5.609 óbitos) completam a lista das 10 nações com mais mortos em números absolutos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Na contagem da instituição americana, os Estados Unidos atingiram também a marca de 1,4 milhão de infectados.
Globalmente, 4,4 milhões de pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus.
Assim como o ranking de mortes, o Brasil está em sexto na lista dos países mais afetados pela covid-19, com 196 mil casos.
Entre o Brasil e o líder Estados Unidos estão Itália, Espanha, Reino Unido e Rússia.

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