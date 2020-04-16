Estado de Nova York estende quarentena até 15 de maio

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, estendeu o fechamento de estabelecimentos comerciais e escolas Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, estendeu o fechamento de estabelecimentos comerciais e escolas no estado até o dia 15 de maio.

A medida foi tomada em coordenação com os governadores de Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nova Jersey, Pensilvânia e Rhode Island, que estão localizados na mesma região de Nova York.

"Um mês é bastante tempo. Depois disso, veremos o que as estatísticas vão dizer", disse Cuomo em entrevista coletiva.

Nesta quinta-feira (16), Nova York atingiu o menor número de hospitalizações e mortes por Covid-19 em mais de uma semana.

Segundo Cuomo, a melhora nas estatísticas indica que as medidas de distanciamento social têm surtido efeito no controle do novo coronavírus no estado.

Entretanto, ressaltou o governador, os números continuam em níveis trágicos. Atualmente, há 17.735 internadas em hospitais de Nova York por conta da Covid-19, e o estado já registrou mais de 11.500 mortes em decorrência da doença.