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Pandemia de coronavírus

Estado de Nova York estende quarentena até 15 de maio

A medida foi tomada em coordenação com os governadores de Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nova Jersey, Pensilvânia e Rhode Island, que estão localizados na mesma região de Nova York
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 16:09

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 16:09

Coronavírus - Covid19
O governador de Nova York, Andrew Cuomo, estendeu o fechamento de estabelecimentos comerciais e escolas Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
O governador de Nova York, Andrew Cuomo, estendeu o fechamento de estabelecimentos comerciais e escolas no estado até o dia 15 de maio.
A medida foi tomada em coordenação com os governadores de Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nova Jersey, Pensilvânia e Rhode Island, que estão localizados na mesma região de Nova York.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Um mês é bastante tempo. Depois disso, veremos o que as estatísticas vão dizer", disse Cuomo em entrevista coletiva.
Nesta quinta-feira (16), Nova York atingiu o menor número de hospitalizações e mortes por Covid-19 em mais de uma semana.

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Segundo Cuomo, a melhora nas estatísticas indica que as medidas de distanciamento social têm surtido efeito no controle do novo coronavírus no estado.
Entretanto, ressaltou o governador, os números continuam em níveis trágicos. Atualmente, há 17.735 internadas em hospitais de Nova York por conta da Covid-19, e o estado já registrou mais de 11.500 mortes em decorrência da doença.
A partir do próximo sábado (18), será também obrigatório em Nova York o uso de máscaras em lugares públicos, quando não for possível manter uma distância mínima de dois metros de outras pessoas.

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