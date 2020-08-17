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Pandemia

Coronavírus reaparece e força Nova Zelândia a adiar eleição legislativa

O país de 4,8 milhões de habitantes teve 22 mortes pelo vírus e 1,6 mil infectados. Antes do último surto, havia passado 102 dias sem transmissão comunitária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:13

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:13

Coronavírus tem provocado impacto na economia
A Nova Zelândia, país de 4,8 milhões de habitantes teve 22 mortes pelo vírus e 1,6 mil infectados. Crédito: Freepik
A premiê da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou no domingo (16), que um novo surto de covid-19 provocou o adiamento das eleições legislativas no país, considerado uma referência no controle da doença. A votação ocorrerá em 17 de outubro, um mês após o previsto.
O país de 4,8 milhões de habitantes teve 22 mortes pelo vírus e 1,6 mil infectados. Antes do último surto, o arquipélago havia passado 102 dias sem transmissão comunitária conhecida do vírus, e a vida havia voltado ao normal para a maioria das pessoas, que iam a restaurantes, estádios esportivos e escolas sem medo de se infectar.
Os únicos casos conhecidos foram os de viajantes que retornaram e foram colocados em quarentena na fronteira. As autoridades ainda não descobriram como o vírus foi reintroduzido no país.
A premiê disse que não pensa em adiar a eleição novamente. Pesquisas de opinião indicam que o Partido Trabalhista, de Ardern, é o favorito para ganhar um segundo mandato.
Os partidos de oposição vinham pedindo o adiamento após o governo colocar Auckland em lockdown por duas semanas, com 49 novos casos da doença sendo registrados no local. Isso interrompeu campanhas na maior cidade da Nova Zelândia.

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