Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Coronavírus: Estados Unidos se aproximam dos 200 mil mortos
Registro

Coronavírus: Estados Unidos se aproximam dos 200 mil mortos

Um dos modelos matemáticos para prever os dados da Covid-19 estima que em janeiro de 2021 o país atinja o número de 378.320 mortes pela doença

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 09:48
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
Os Estados Unidos registraram 41 mil novos casos de Covid-19 no sábado (19), uma queda em relação ao total do dia anterior. O número de mortos no país, porém, se aproxima dos 200 mil. O total de casos confirmados no país americano é de 6,8 milhões, cerca de 22% do total de casos ao redor do mundo: 30,8 milhões, segundo dados da Johns Hopkins University. Doze estados americanos relataram pelo menos mil novos casos confirmados no sábado, liderados pela Califórnia, com 3.822, e Texas, com 3.377.
Como os Estados Unidos já excederam as 199 mil mortes, um dos modelos matemáticos para prever os dados da Covid-19 estima que em janeiro de 2021 o país atinja o número de 378.320 mortes pela doença.

MUNDO

Rússia: Autoridades russas disseram que fecharam acordos preliminares para vender sua vacina contra a Covid-19 para vários países, incluindo México, Índia, Brasil e Arábia Saudita. A vacina será fabricada no exterior e começará a ser distribuída em novembro.
Índia: Foram registrados 92.605 novos casos, o que levou o número total a cerca de 5,4 milhões, de acordo com o Ministério da Saúde e Bem-Estar da Família. A Índia tem o segundo maior número de casos confirmados do mundo, atrás dos EUA, de acordo com Johns Hopkins. O número de mortos na Índia subiu 1.133, chegando a 86.752.
Coreia do Sul: Pela primeira vez desde meados de agosto, a contagem diária de novos casos na Coreia do Sul foi inferior a 100. O país relatou 82 novas infecções por coronavírus. A nação tem trabalhado para conter os surtos recentes, em grande parte ligados a igrejas. 

Veja Também

Trump promete vacina de Covid-19 "para todos os americanos" até abril

BioNTech compra laboratório da Novartis para elevar produção de vacina

Não se pode transformar Covid-19 em "futebol político", diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados