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Pandemia

COI confirma que vagas já conquistadas para Jogos de Tóquio serão mantidas

A Olimpíada de Tóquio  foi adiado para 2021 , na última terça (24), por culpa da pandemia de coronavírus

Publicado em 28 de Março de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 15:34
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
Os atletas que já tinham garantido vaga para a Olimpíada de Tóquio continuarão classificados para o evento, que na última terça (24) foi adiado para 2021 por culpa da pandemia de coronavírus, confirmou neste sábado (28) o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach.
"Está claro que os atletas que se qualificaram para Tóquio-2020 permanecem qualificados. Isso é uma consequência do fato de que esses Jogos de Tóquio, em acordo com o Japão, continuarão sendo a 32ª edição dos Jogos Olímpicos", disse o dirigente alemão na conta de Twitter da entidade.
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Após o adiamento da competição, o COI tem que redefinir quase tudo sobre o evento, como questões comerciais, logísticas e classificação -muitos torneios classificatórios foram adiados em razão da pandemia.
Na quarta (25), Bach disse que a Olimpíada deverá ser realizada até o verão (no hemisfério Norte) do próximo ano, mas que não está restrita a esse período. Poderia, por exemplo, ocorrer durante a primavera.
No mesmo dia, patrocinadores do evento, entre eles a Coca-Cola e a Intel, decidiram manter seu apoio aos Jogos mesmo com o adiamento.
Atletas também apoiaram a decisão do comitê internacional. Eles vinham pressionando os organizadores, já que a preparação para o evento, com a impossibilidade de uma rotina normal de treinos e a incerteza com relação a torneios classificatórios, estava sendo prejudicada.
Até agora, o Brasil já tem 178 atletas classificados para os Jogos.

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