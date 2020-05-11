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Atingida por coronavírus

China promete novas medidas para sustentar economia

O Banco do Povo da China disse que, até o fim do ano, dará maior ênfase à manutenção do crescimento econômico e dos empregos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 07:31

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 07:31

Efeito do coronavírus na economia mundial
Efeito do coronavírus na economia mundial Crédito: Divulgação
O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) vai lançar novas medidas para sustentar a economia doméstica, que foi gravemente atingida pelo surto do novo coronavírus, e manter sua política monetária flexível, de modo a afastar riscos.
O PBoC disse no domingo (10) que, até o fim do ano, dará maior ênfase à manutenção do crescimento econômico e dos empregos e, ao mesmo tempo, a esforços para eliminação da pobreza.
Em relatório de política monetária referente ao primeiro trimestre, o BC chinês afirmou que irá manter sua política flexível e a liquidez, em níveis razoáveis. Ao contrário do que fez no documento anterior, o PBoC não se mostrou contrário a inundar a economia com excesso de crédito.
O PBoC também descreveu como "inéditos" os desafios trazidos pela pandemia de coronavírus, num momento em que a economia global entrou em "trajetória recessiva", mas afirmou que a China é capaz de controlar os riscos.
O BC chinês reiterou ainda que seguirá adiante com sua reforma das taxas de juros, de maneira a reduzir os custos de financiamento para a economia real, principalmente pequenas empresas. 

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