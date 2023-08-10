Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Brasil chama morte de candidato à Presidência do Equador de 'ato deplorável'
Morto a tiros

Brasil chama morte de candidato à Presidência do Equador de 'ato deplorável'

Itamaraty divulga nota em que lamenta assassinato de Fernando Villavicencio após ato de campanha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2023 às 10:25

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 10:25

BRASÍLIA – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou na noite desta quarta-feira (9) o assassinato a tiros do candidato à Presidência do Equador Fernando Villavicencio.
Em nota, o Itamaraty manifestou "profunda consternação" diante da notícia da morte e classificou o ato de deplorável. "O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda consternação, do assassinato. Com a confiança de que os responsáveis por esse deplorável ato serão identificados e levados à Justiça, o Brasil transmite suas sentidas condolências à família do candidato e ao governo e ao povo equatorianos."
Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, foi assassinado a tiros
Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, foi assassinado a tiros Crédito: Instagram/fernandovillavicencioec
Na noite desta quarta, Villavicencio foi assassinado com três tiros na cabeça após participar de evento de campanha em Quito. Ele se reunia com simpatizantes de uma escola na capital quando foi atacado.
Na madrugada desta quinta (10), o presidente equatoriano, Guillermo Lasso, decretou estado de exceção no país. A medida, segundo o governo, visa a garantir a segurança das eleições gerais, em 20 de agosto.

Veja Também

Assassinato de Villavicencio não ficará impune, diz presidente do Equador

"As Forças Armadas, a partir deste momento, mobilizam-se em todo o território nacional para garantir a segurança dos cidadãos, a tranquilidade do país e as eleições livres e democráticas em 20 de agosto", afirmou Lasso em discurso transmitido no YouTube. O presidente também declarou três dias de luto nacional "para honrar a memória de Villavicencio", descrito pelo presidente como um "patriota".
Villavicencio, um político de centro-direita e um dos grandes opositores do ex-presidente Rafael Correa, hoje autoexilado na Bélgica, ficou conhecido por denunciar casos de corrupção enquanto era jornalista investigativo e deputado. Segundo pesquisa recente do instituto Cedatos, ele estava em segundo lugar na corrida eleitoral, com 13,2%, atrás de Luisa González (26,6%), a única mulher na disputa e aliada de Correa.

Veja Também

Guerra na Ucrânia: o emocionante reencontro de família separada pelo conflito

O drama dos imigrantes que acabam sequestrados e torturados ao tentar fugir do Talebã

Estudante de medicina brasileiro morre em combate na Guerra da Ucrânia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Tiros Itamaraty America do sul Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados