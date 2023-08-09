O drama dos imigrantes que acabam sequestrados e torturados ao tentar fugir do Talebã

Milhares de afegãos tentam fugir todos os anos para a Europa em busca de um futuro melhor.

Uma das principais rotas de fuga passa pela Turquia, mas um novo risco tem surgido na travessia.

Muitos desses afegãos acabam sendo sequestrados por grupos armados na fronteira entre a Turquia e o Irã e são submetidos a torturas para pressionar com pedidos de resgate para seus parentes.

Muitas famílias chegam a vender tudoo que têm para pagar os resgates.