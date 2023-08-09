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O drama dos imigrantes que acabam sequestrados e torturados ao tentar fugir do Talebã

Milhares de afegãos tentam fugir todos os anos para a Europa em busca de um futuro melhor. Uma das principais rotas de fuga passa pela Turquia, mas um novo risco tem surgido.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 ago 2023 às 19:05

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 19:05

Milhares de afegãos tentam fugir todos os anos para a Europa em busca de um futuro melhor.
Uma das principais rotas de fuga passa pela Turquia, mas um novo risco tem surgido na travessia.
Muitos desses afegãos acabam sendo sequestrados por grupos armados na fronteira entre a Turquia e o Irã e são submetidos a torturas para pressionar com pedidos de resgate para seus parentes.
Muitas famílias chegam a vender tudoo que têm para pagar os resgates.
Nesta investigação da BBC, o jornalista Soran Qurbani, que há 12 anos fez a mesma travessia para fugir do Afeganistão, viajou à fonteira turca e encontrou outros imigrantes afegãos e familiares que enfrentaram situações como essa.

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