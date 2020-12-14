Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bolsas de NY fecham mistas, com vacinação e medo de lockdown
Mercado Financeiro

Bolsas de NY fecham mistas, com vacinação e medo de lockdown

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta segunda-feira (14), sem direção única; índice Dow Jones encerrou o dia em queda de 0,62%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 19:46

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:46

Mercado financeiro, bolsa de valores, ações, mercado de capitais, B3
O Nasdaq renovou recordes de fechamento ao terminar o dia em alta de 0,50%, aos 12.440,04 pontos. Crédito: Pixabay
As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta segunda-feira (14), sem direção única, com investidores divididos: por um lado, animados com o início da vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos, mas, por outro, temerosos com a possibilidade de lockdowns para conter a segunda onda da doença, em avanço galopante no país.
O índice Dow Jones encerrou o dia em queda de 0,62%, aos 29 859,97 pontos, acompanhado pelo S&P 500, que baixou 0,44%, aos 3 647,42 pontos. Já o Nasdaq renovou recordes de fechamento ao terminar o dia em alta de 0,50%, aos 12.440,04 pontos.
Após aprovação de uso emergencial pelos órgãos oficiais, os Estados Unidos deram início nesta segunda-feira à vacinação contra o novo coronavírus, com os profiláticos desenvolvidos pela Pfizer em parceria com a BioNTech. A notícia deu algum fôlego aos negócios, na medida em que a imunização em massa é considerada o único caminho para a recuperação econômica completa.
Na avaliação do banco americano JPMorgan, o Produto Interno Bruto (PIB) global deve crescer 4,7% no quarto trimestre de 2021, consolidando a recuperação econômica mais forte em uma década. "Se as perspectivas de vacinação ocorrerem conforme o esperado", alerta a instituição, em relatório enviado a clientes
Mas o pregão também teve tintas de cautela, já que novas restrições econômicas podem ser necessárias no curto prazo, diante da segunda onda de covid-19. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, alertou nesta segunda-feira que a cidade pode sofrer um "fechamento total" em breve. Além disso, há desconforto com o travamento das negociações no Congresso americano em torno de um novo pacote fiscal para estimular a economia local.
As ações do setor de energia foram as mais penalizadas do dia, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) piorar as projeções de demanda pela commodity energética. Em Nova York, a ExxonMobil caiu 3,61% e a Chevron, 3,26%.
Neste dia em que serviços do Google apresentaram instabilidade pela manhã, a ação da Alphabet, controladora da empresa, fechou o dia em baixa de 1,27%. Pelo lado positivo, Netflix subiu 3,82% e Microsoft, 0,44%, carregando o Nasdaq para cima.

Veja Também

Socorro a Estados traz "risco de desmonte" do MP, dizem procuradores

BC adia para março QR Code com data futura no PIX

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados