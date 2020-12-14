Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pagamentos instantâneos

BC adia para março QR Code com data futura no PIX

Originalmente, esta possibilidade estava prevista para começar em 4 de janeiro. A mudança foi oficializada na Instrução Normativa BCB nº 58, publicada pelo Banco Central
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 16:28

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:28

Pix
Pix permite transações financeiras em segundos até para outros bancos com tarifa zero para pessoas físicas e funcionamento 24h por dia Crédito: Banco Central/Divulgação
O Banco Central (BC) decidiu adiar para 15 de março de 2021 o início da oferta, por parte das instituições financeiras e de pagamentos, do QR Code com data futura em operações do PIX - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. Originalmente, esta possibilidade estava prevista para começar em 4 de janeiro.
A mudança foi oficializada na Instrução Normativa BCB nº 58, publicada pelo Banco Central. Nela, a instituição afirma que "os participantes do PIX enquadrados na modalidade provedor de conta transacional devem estar aptos para possibilitar, ao usuário pagador, a leitura de QR Code, ou o tratamento de PIX Copia e Cola, associado a um PIX Cobrança em (...) 15 de março de 2021, para pagamentos com vencimentos".
A possibilidade de pagamentos imediatos por meio de QR Code já está disponível desde 16 de novembro, quando o sistema começou a funcionar. Anunciado no fim de outubro, o PIX Cobrança é uma funcionalidade que permitirá que lojistas, fornecedores, prestadores de serviços e outros empreendedores possam emitir um QR Code para operações de pagamento imediato ou em data futura com informações sobre juros, multas e descontos.
Será possível, por exemplo, emitir um QR Code em pontos de venda ou comércios eletrônicos, além de cobranças com vencimento em data futura. A função seria uma espécie de substituta dos atuais boletos de cobrança.
Lançado em 16 de novembro, o PIX permite pagamentos e transferências 9 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. As operações ocorrem em menos de dez segundos.
A Instrução Normativa BCB nº 58 está disponível em https://www bcb.gov br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Instru%C3%A7%C3%A3o %20Normativa%20BCB&numero=58.

Veja Também

Projeção de IPCA 2020 vai a 4,35% (de 4,21%) e segue em 3,34% para 2021

Incerteza sobre taxas atrasa adesão ao Pix entre pequenas empresas

Saiba seus direitos sobre troca antes de comprar presentes de Natal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados