Projeção de IPCA 2020 vai a 4,35% (de 4,21%) e segue em 3,34% para 2021

O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50% Crédito: A7 Press/Folhapress

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA - o índice oficial de preços - em 2020. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (14) pelo Banco Central (BC) mostra que a mediana para o IPCA neste ano foi de alta de 4,21% para 4,35%. Há um mês, estava em 3,25%. A projeção para o índice em 2021 seguiu em 3,34%. Quatro semanas atrás, estava em 3,22%.

Essas projeções surgem na esteira do anúncio da retomada do sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz em dezembro, com taxa extra de R$ 6,243 a cada 100 kWh. Devido à pandemia do novo coronavírus , a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vinha praticando a bandeira verde, sem cobrança de taxa extra.

O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50%. No caso de 2023, a expectativa permaneceu em 3,25%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,50% e 3,25%, nesta ordem.

A projeção dos economistas para a inflação já está acima do centro da meta de 2020, de 4,00%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,50% a 5,50%). No caso de 2021, a meta é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). A meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro para 2023 é inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%).

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a inflação de novembro foi de 0,89%. Em 12 meses, a taxa acumulada está em 4,31%.

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2020 foi de 4,04% para 4,34%. Para 2021, a estimativa do Top 5 seguiu em 3,41%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,14% e 3,36%, respectivamente.

No caso de 2022, a mediana do IPCA no Top 5 foi de 3,50% para 3,52%, ante 3,50% de um mês atrás. A projeção para 2023 no Top 5 foi de 3,38% para 3,50%, ante 3,38% de quatro semanas antes.

ÚLTIMOS 5 DIAS ÚTEIS

A projeção mediana para o IPCA de 2020 atualizada com base nos últimos cinco dias úteis foi de 4,25% para 4,37%, conforme o Relatório Focus. Houve 38 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava em 3,39%. Essa projeção também surge na esteira do anúncio da retomada do sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz em dezembro.

No caso de 2021, a projeção do IPCA dos últimos cinco dias úteis foi de 3,33% para 3,34%. Há um mês, estava em 3,38%. A atualização no Focus foi feita por 38 instituições.

OUTROS MESES

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA em dezembro de 2020, de alta de 1,17% para avanço de 1,19%. Um mês antes, o porcentual projetado indicava alta de 0,56%.

Para janeiro de 2021, a projeção no Focus foi de alta de 0,39% para 0,37% e, para fevereiro de 2021, passou de alta de 0,38% para 0,39%. Há um mês, os porcentuais indicavam elevações de 0,39% e 0,40%, nesta ordem. No Focus de hoje, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de alta de 4,09% para 3,99% de uma semana para outra - há um mês, estava em 3,56%.

PIB

Os economistas do mercado financeiro alteraram levemente suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de retração de 4,40% para queda de 4,41%. Há quatro semanas, a estimativa era de baixa de 4,66%. Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão do Produto Interno Bruto (PIB), em alta de 3,50%. Quatro semanas atrás, estava em 3,31%.

No Focus divulgado nesta segunda-feira, a projeção para a produção industrial de 2020 seguiu em baixa de 5,00%. Há um mês, estava em baixa de 5,34%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 5,00%, ante 3,72% de quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 passou de 66,10% para 65,70%. Há um mês, estava em 67,00%. Para 2021, a expectativa foi de 68,10% para 67,01%, ante 69,60% de um mês atrás.

DÉFICIT PRIMÁRIO

O Relatório de Mercado Focus trouxe, ainda, manutenção na projeção para o resultado primário do governo em 2020. A relação entre o déficit primário e o PIB este ano seguiu em 11,50%. No caso de 2021, permaneceu em 2,90%. Há um mês, os porcentuais estavam em 12,00% e 3,00%, respectivamente.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2020 foi de 15,31% para 15,20%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2021, seguiu em 7,00%. Há quatro semanas, estas relações estavam em 15,56% e 6,60%, nesta ordem.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

Os avanços nas projeções nos últimos meses refletem a expectativa de que, com o aumento das despesas do governo durante a pandemia do novo coronavírus, o país terá um cenário fiscal ainda mais difícil.

BALANÇA COMERCIAL

Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2020 na pesquisa Focus, de superávit comercial de US$ 58,00 bilhões para US$ 57,63 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 57,73 bilhões. Para 2021, a estimativa de superávit seguiu em US$ 56,50 bilhões. Há um mês, estava em US$ 55,10 bilhões. No caso da conta corrente do balanço de pagamentos, a previsão contida no Focus para 2020 foi de déficit de US$ 4,22 bilhões para US$ 4,45 bilhões, ante US$ 3,60 bilhões de um mês antes.

Para 2021, a projeção de rombo passou de US$ 16,00 bilhões para US$ 17,00 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 17,75 bilhões. Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o resultado deficitário nestes anos. A mediana das previsões para o IDP em 2020 passou de US$ 43,15 bilhões para US$ 41,30 bilhões. Há um mês, estava em US$ 50,00 bilhões. Para 2021, a expectativa permaneceu em US$ 60,00 bilhões, igual a um mês antes.

SELIC

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021. O Relatório de Mercado Focus trouxe hoje que a mediana das previsões para a Selic no próximo ano seguiu em 3,00% ao ano. Há um mês, estava em 2,75%. No caso de 2022, a projeção seguiu em 4,50% ao ano, igual a um mês antes. Para 2023, seguiu em 6,00%, mesmo patamar de quatro semanas atrás.

Na semana passada, ao manter a Selic em 2,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) preparou o terreno para possível elevação dos juros em 2021. O motivo é que as projeções de inflação estão se aproximando das metas perseguidas pelo BC nos próximos anos. A avaliação é de que a instituição poderá acabar com o chamado "forward guidance" (ou prescrição futura, na tradução do inglês).

Adotado em agosto, o "forward guidance" é uma indicação técnica do BC de que não pretende elevar os juros se a inflação seguir sob controle e o risco fiscal não se alterar. O problema é que, nos últimos meses, a inflação ao consumidor está mais salgada, puxada por aumentos de preços em itens como alimentos e energia. Ao avaliar o cenário, o BC afirmou que "em breve, as condições para a manutenção do forward guidance podem não mais ser satisfeitas". Na prática, se retirar esta mensagem técnica de suas comunicações, o BC ficará mais livre para elevar os juros se achar necessário.

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções de médio prazo no Focus (Top 5), a mediana da taxa básica em 2021 seguiu em 3,13% ao ano, ante 2,25% de um mês antes. A projeção para o fim de 2022 no Top 5 permaneceu em 4,00%. Há um mês, estava no mesmo nível. No caso de 2023, seguiu em 4,75%, igual a quatro semanas antes.

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