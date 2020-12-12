Caixa paga hoje penúltima parcela do auxílio emergencial

Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial neste sábado (12) Crédito: Reuters/ Pilar Olivares

Cerca de 3,3 milhões de beneficiários do ciclo 5 nascidos em dezembro receberão neste sábado (12) R$ 1,05 bilhão em suas contas poupança social digital. As informações são da Agência Brasil.

Desse total, 158,6 mil receberão R$ 95,2 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial, de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). Os demais, 3,3 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão de R$ 300 (R$ 600 para mães solteiras), em um montante de R$ 960 milhões.

A partir deste sábado, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos ou nas casas lotéricas, compras pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Saques e transferências para quem recebe o crédito hoje serão liberados em 27 de janeiro.