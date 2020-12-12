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Caixa paga hoje penúltima parcela do auxílio emergencial

Cerca de 3,3 milhões de beneficiários do ciclo 5 nascidos em dezembro receberão neste sábado (12) R$ 1,05 bilhão em suas contas poupança social digital.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 16:34

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 16:34

Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial
Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial neste sábado (12) Crédito: Reuters/ Pilar Olivares
Cerca de 3,3 milhões de beneficiários do ciclo 5 nascidos em dezembro receberão neste sábado (12) R$ 1,05 bilhão em suas contas poupança social digital. As informações são da Agência Brasil.
Desse total, 158,6 mil receberão R$ 95,2 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial, de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). Os demais, 3,3 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão de R$ 300 (R$ 600 para mães solteiras), em um montante de R$ 960 milhões.
A partir deste sábado, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos ou nas casas lotéricas, compras pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Saques e transferências para quem recebe o crédito hoje serão liberados em 27 de janeiro.
Com o depósito de hoje, a Caixa Econômica Federal encerra o ciclo 5 do auxílio emergencial. No domingo (13), o banco inicia o pagamento do ciclo 6 a 40,8 milhões de trabalhadores informais, dos quais 40 milhões receberão o auxílio emergencial extensão e 800 mil receberão o auxílio emergencial integral. O depósito na conta poupança digital ocorrerá gradualmente até o próximo dia 29, sendo liberado conforme o mês de nascimento do beneficiário. 

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