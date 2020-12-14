Socorro a Estados traz 'risco de desmonte' do MP, dizem procuradores

As entidades argumentam que os efeitos práticos da proposta de autoria do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) seriam "desastrosos" Crédito: Siumara Gonçalves

Na semana em que a Câmara dos Deputados se prepara para votar propostas de socorro financeiro aos Estados, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) se uniram para subscrever uma nota técnica contra o projeto de lei complementar que cria o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal - uma versão ampliada do chamado "Plano Mansueto", enviado pelo Executivo no ano passado.

No documento, tornado público nesta segunda-feira (14) , as entidades argumentam que os efeitos práticos da proposta de autoria do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) seriam 'desastrosos' para os Poderes e instituições públicas que têm autonomia financeira e orçamentária, a exemplo dos Ministérios Públicos.

O texto cria artigos complementares à Lei de Recuperação Fiscal para determinar que os órgãos e Poderes incluam na conta as despesas com servidores inativos e pensionistas a cargo dos fundos previdenciários - o que, na avaliação do Conamp e CNPG, provocaria um 'inchaço' ou 'majoração ficta' dos gastos de pessoal do Poder ou órgão de onde o servidor for egresso.