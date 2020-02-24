Vale a pena abastecer o carro com gasolina aditivada?

Gasolina aditivada cuida das peças, mas não é premium Crédito: Freepik

Vale ou não a pena abastecer o carro com a gasolina aditivada? Essa dúvida pode ser comum no dia a dia, ainda mais ao observar os elevados preços dos combustíveis atualmente. Especialistas indicam que os componentes desse combustível interferem positivamente na manutenção das peças internas . Além disso, é fundamental ficar de olho nos estabelecimentos confiáveis, para não cair nas armadilhas de adulteração.

A gasolina aditivada é melhor do que a comum, já que possui componentes que limpam e eliminam os resíduos. A combustão envolve ar, combustível e fogo, gerando sujeira, explica Fábio Tessarolo, diretor da Oficina Renova.

Segundo ele, esse combustível ajuda a manter as câmaras de combustão e os bicos de injeção mais limpos, além do conjunto inteiro. Dessa forma, são necessárias menos manutenções rotineiras, indica.

Para que o uso da gasolina aditivada desencadeie benefícios, é importante escolhê-la com frequência. Não adianta usá-la somente às vezes. É importante as pessoas saberem que o acúmulo de resíduos pode aumentar o consumo de combustível do veículo. Quanto menos esforço no ciclo do motor, maior a eficiência dele. Isso também vale para o motor turbo, acrescenta Fábio Tessarolo.

Não é premium

O engenheiro mecânico Walter Abramides, da oficina Garage Web, aponta que é comum a gasolina aditivada ser confundida com o tipo de padrão especial, que tem outra formação de octanagem. A aditivada não aumenta o poder de queima do veículo e tem a mesma octanagem da gasolina comum, indica.

Sobre a possibilidade de aumento da potência do veículo com o uso dela, o especialista não vê relação.

Ela promove a descarbonização das câmaras de combustão. Como o sistema da aditivada é fraco, os resultados não aparecem imediatamente. Se o uso dela for constante, a conservação é perceptível, comenta.