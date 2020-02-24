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Escolha do combustível

Vale a pena abastecer o carro com gasolina aditivada?

Ao optar por ela com frequência, é possível garantir o cuidado preventivo das peças do carro

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 10:23
Gasolina aditivada cuida das peças, mas não é premium Crédito: Freepik
Vale ou não a pena abastecer o carro com a gasolina aditivada? Essa dúvida pode ser comum no dia a dia, ainda mais ao observar os elevados preços dos combustíveis atualmente. Especialistas indicam que os componentes desse combustível interferem positivamente na manutenção das peças internas. Além disso, é fundamental ficar de olho nos estabelecimentos confiáveis, para não cair nas armadilhas de adulteração.
A gasolina aditivada é melhor do que a comum, já que possui componentes que limpam e eliminam os resíduos. A combustão envolve ar, combustível e fogo, gerando sujeira, explica Fábio Tessarolo, diretor da Oficina Renova.
Segundo ele, esse combustível ajuda a manter as câmaras de combustão e os bicos de injeção mais limpos, além do conjunto inteiro. Dessa forma, são necessárias menos manutenções rotineiras, indica.
Para que o uso da gasolina aditivada desencadeie benefícios, é importante escolhê-la com frequência. Não adianta usá-la somente às vezes. É importante as pessoas saberem que o acúmulo de resíduos pode aumentar o consumo de combustível do veículo. Quanto menos esforço no ciclo do motor, maior a eficiência dele. Isso também vale para o motor turbo, acrescenta Fábio Tessarolo.

Não é premium

O engenheiro mecânico Walter Abramides, da oficina Garage Web, aponta que é comum a gasolina aditivada ser confundida com o tipo de padrão especial, que tem outra formação de octanagem. A aditivada não aumenta o poder de queima do veículo e tem a mesma octanagem da gasolina comum, indica.
Sobre a possibilidade de aumento da potência do veículo com o uso dela, o especialista não vê relação.
Ela promove a descarbonização das câmaras de combustão. Como o sistema da aditivada é fraco, os resultados não aparecem imediatamente. Se o uso dela for constante, a conservação é perceptível, comenta.
De acordo com Walter, não há contraindicação para o uso. Além disso, interfere na durabilidade das peças internas. Se a preservação é preventiva, por meio da seleção do combustível mais limpo, certamente ajuda a conservar o sistema, complementa. 

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