Ar-condicionado dual zone reduz a potência do carro?

Aparelho traz conforto, mas polêmicas o permeiam Crédito: freepik

Com o sol forte e o calor, no dia a dia, grande parte dos motoristas não abre mão de deixar a temperatura mais baixa dentro da cabine do carro. Quando o assunto é o desempenho dos veículos com o uso do ar-condicionado, alguns mitos e verdades vêm à tona. Afinal, o carro fica ou não mais fraco se o equipamento estiver ligado?

O ar-condicionado retira em torno de cinco cavalos do motor. No dualzone (presente em carros mais sofisticados), esse gasto é o mesmo de um sistema convencional, considerando que ambos usam apenas um compressor, sem interferir tanto no desempenho do veículo, explica o engenheiro mecânico Walter Abramides, proprietário da oficina Garage Web.

Segundo ele, o gasto de combustível ocorre por meio da coleta de potência. Atualmente, os carros mais modernos estão otimizando a retirada de potência para que seja menor.

FUNCIONAMENTO

Sobre a comodidade nos deslocamentos, o dualzone é bem aceito no mercado, ao possuir capacidade de gerir a temperatura para lados diferentes do carro.

Esse ar-condicionado tem dupla caixa de distribuição de refrigeração, explica o engenheiro. As grandes diferenças dele, em relação aos modelos convencionais, estão ligadas à partilha de ar e ao controle de temperatura. O dualzone tem duas caixas diferentes evaporadoras que determinam as diferentes temperaturas, que podem ser escolhidas de forma distinta para o passageiro e o motorista, indica Walter.

UTILIZAÇÃO

Quando um veículo fica muito tempo exposto ao sol ou a altas temperaturas, é recomendável ligar o ar-condicionado e abrir as janelas para que a massa de ar quente que ficou aprisionada dentro do veículo saia, fazendo com que resfrie com maior rapidez. É o que indica o Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi Brasil), ao sugerir que, após a substituição do ar, é ideal fechar os vidros completamente, para que o ar resfriado permaneça dentro do veículo.

VARIEDADE

A mecânica do ar-condicionado dualzone varia bastante, de acordo com cada modelo de carro e montadora. A diversificação é grande porque o desenvolvimento do ar depende do que a montadora espera para cada carro. As mudanças podem ser grandes de um veículo para outro. A eficiência do ar-condicionado de um modelo de luxo, por exemplo, pode ser muito melhor do que um mais barato, indica o especialista.

Segundo o engenheiro, os veículos mais modernos, com mil cilindradas, já possuem compressores mais leves, que funcionam com maior eficiência. A orientação é ficar de olho na manutenção do carro e sempre examinar o filtro de cabine do ar, que está diretamente ligado à eficiência do aparelho.

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