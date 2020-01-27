Ar-condicionado dual zone reduz a potência do carro?

Com o sol forte e o calor, no dia a dia, grande parte dos motoristas não abre mão de deixar a temperatura mais baixa dentro da cabine do carro. Quando o assunto é o desempenho dos veículos com o uso do ar-condicionado, alguns mitos e verdades vêm à tona. Afinal, o carro fica ou não mais fraco se o equipamento estiver ligado?
O ar-condicionado retira em torno de cinco cavalos do motor. No dualzone (presente em carros mais sofisticados), esse gasto é o mesmo de um sistema convencional, considerando que ambos usam apenas um compressor, sem interferir tanto no desempenho do veículo, explica o engenheiro mecânico Walter Abramides, proprietário da oficina Garage Web.
Segundo ele, o gasto de combustível ocorre por meio da coleta de potência. Atualmente, os carros mais modernos estão otimizando a retirada de potência para que seja menor.
FUNCIONAMENTO
Sobre a comodidade nos deslocamentos, o dualzone é bem aceito no mercado, ao possuir capacidade de gerir a temperatura para lados diferentes do carro.
Esse ar-condicionado tem dupla caixa de distribuição de refrigeração, explica o engenheiro. As grandes diferenças dele, em relação aos modelos convencionais, estão ligadas à partilha de ar e ao controle de temperatura. O dualzone tem duas caixas diferentes evaporadoras que determinam as diferentes temperaturas, que podem ser escolhidas de forma distinta para o passageiro e o motorista, indica Walter.
UTILIZAÇÃO
Quando um veículo fica muito tempo exposto ao sol ou a altas temperaturas, é recomendável ligar o ar-condicionado e abrir as janelas para que a massa de ar quente que ficou aprisionada dentro do veículo saia, fazendo com que resfrie com maior rapidez. É o que indica o Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi Brasil), ao sugerir que, após a substituição do ar, é ideal fechar os vidros completamente, para que o ar resfriado permaneça dentro do veículo.
VARIEDADE
A mecânica do ar-condicionado dualzone varia bastante, de acordo com cada modelo de carro e montadora. A diversificação é grande porque o desenvolvimento do ar depende do que a montadora espera para cada carro. As mudanças podem ser grandes de um veículo para outro. A eficiência do ar-condicionado de um modelo de luxo, por exemplo, pode ser muito melhor do que um mais barato, indica o especialista.
Segundo o engenheiro, os veículos mais modernos, com mil cilindradas, já possuem compressores mais leves, que funcionam com maior eficiência. A orientação é ficar de olho na manutenção do carro e sempre examinar o filtro de cabine do ar, que está diretamente ligado à eficiência do aparelho.
Como funciona o ar condicionado
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É acionado com o motor do veículo ligado. Isso faz com que o compressor comece a se movimentar, e o gás circule pelo sistema. O ar é resfriado com a troca de calor.
Os sistemas atuais utilizam o gás R-134 A, que não agride a camada de ozônio, diferentemente dos antigos sistemas, que utilizavam Freon R-12, à base de CFC (clorofluorcarbono).
Quando um veículo fica muito tempo exposto ao sol ou a altas temperaturas, é recomendável ligar o ar-condicionado e abrir as janelas para que a massa de ar quente que ficou aprisionada dentro do veículo saia.
Após a substituição do ar, feche os vidros completamente, para que o ar resfriado permaneça dentro do veículo.
Além do botão de acionamento do sistema e regulagem de velocidade do ar-condicionado, há também um seletor para captação do ar externo ou reaproveitamento do interno.
Quando o ar interno do veículo estiver muito quente, a melhor opção é a captação de ar externo. Quando o ar externo estiver muito quente, recomenda-se utilizar a circulação do ar interno tomando o cuidado para que essa opção não seja utilizada por muito tempo devido à não renovação do ar.
Para fazer uma manutenção preventiva, recomenda-se ligar o sistema do ar-condicionado pelo menos uma vez a cada 15 dias, para circulação do gás, além de fazer a troca do filtro antipólen a cada 10 mil km e a limpeza dos dutos, evitando a proliferação de bactérias e obstrução da passagem do ar.
Em caso de vazamento ou baixa eficiência do ar, é necessário realizar a substituição/recarga do gás em estabelecimentos especializados.