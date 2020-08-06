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Cuidados com o carro para curtir cinema drive-in sem problemas

Bateria  e limpeza interna são pontos importantes para dar atenção antes de aproveitar o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 16:21

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:21

Fazer a revisão regularmente é importante para não ter contratempos com a bateria do veículo
Fazer a revisão regularmente é importante para não ter contratempos com a bateria do veículo Crédito: Unsplash/@jona_schm
O cinema drive-in, famoso no passado, voltou como alternativa de lazer em meio a pandemia. Os espectadores, de dentro do carro, assistem ao filme transmitido em um telão e ouvem o áudio por uma frequência sintonizada no aparelho de som do veículo. Mas, comer no automóvel, usar o rádio e o ar-condicionado ou sistema de ventilação por cerca de duas horas... Quais prejuízos o passeio pode provocar no carro?
Sobre a bagunça causada pela comida, o diretor da oficina Renova, Fábio Tessarolo, orienta o uso de uma capa plástica ou toalha para evitar desastres no estofado. Assim, todo mundo fica à vontade, principalmente as crianças.
Mas, acidentes acontecem. Marcelo Marques, gerente geral de pós-venda da Kurumá Veículos, explica que se algo cair no estofado, é melhor não esfregar. A orientação do especialista é secar a sujeira com papel toalha. Quando esfrega, o líquido penetra ainda mais nas fibras do tecido.

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Alex Ramos Gomes, supervisor de pós-venda da Hyundai Prime Vila Velha, aponta que o motorista deve levar consigo lenços para tirar a gordura das mãos. Mancha de gordura não sai e vai danificar, por exemplo, o volante, o câmbio e a porta.
Caso aconteça algum acidente com comida ou bebida, Fábio pontua que o dono do veículo deve providenciar uma limpeza o mais rápido possível. Alguns alimentos derivados de leite, como sorvete e iogurte, podem dar mau cheiro e uma oficina vai cuidar melhor dessa situação, explica.
Para cuidados a longo prazo, Marcelo explica que bancos de couro são mais simples de manter e higienizar. No caso dos bancos de tecido, o especialista recomenda o uso do processo de impermeabilização.

Bateria

Com o carro fechado, liga-se o ar condicionado ou o sistema de ventilação, além do rádio para ouvir o filme. A bateria é o componente responsável por manter esses acessórios e outras partes do veículo funcionando. De acordo com Fábio, a bateria acumula carga e, gastando mais do que guardando, o carro não funciona. Tem que deixar o carro em ponto morto para repor a energia. Se não fizer isso e a bateria já tiver um certo tempo de uso, o carro não funciona, pondera.
Marcelo acrescenta ainda que o ar-condicionado só funciona se o motor estiver ligado, o que gera gasto de combustível. Por isso, a sugestão do especialista é que as pessoas usem apenas o ventilador.
A vida útil da bateria, ainda segundo Marcelo, dura, em média, de 18 a 24 meses. Durante o seu funcionamento, alguns cuidados ajudam a preservá-la. No cinema drive-in, por exemplo, desligue os faróis, coloque o rádio em um volume confortável, assim como a ventilação. Além desses cuidados, o especialista ainda reforça a importância da revisão regular para manter a saúde do equipamento. Às vezes um componente ligado a bateria não está funcionando perfeitamente e isso impede o armazenamento correto de energia, finaliza.

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