Levar álcool em gel no carro é perigoso?

O álcool em gel 70% se tornou um grande aliado no combate ao novo coronavírus Crédito: Freepik

O álcool em gel 70% é um dos ajudantes no combate ao coronavírus. Usado como forma de limpeza caso não haja água e sabão por perto, o produto pode ser encontrado em diversos tamanhos no mercado para estar sempre disponível para o uso. Mas, assim como o álcool líquido, ele é inflamável e há risco de incêndio. Porém é possível usar e armazenar de maneira segura.

Raigna Vasconcelos, farmacêutica da farmácia de manipulação Alquimia, explica que o álcool em gel não entra em combustão sozinho, só com a luz do sol, por exemplo. No entanto, se tiver alguma faísca, pode sim acontecer. Ainda de acordo com Raigna, é preciso ter atenção. Segundo a especialista, não há problemas em deixar o recipiente na porta do carro ou em bolso atrás dos bancos do motorista e do carona.

O gerente de serviços da CVC Veículos, Antônio Norberto, alerta sobre o risco de deixar o produto próximo em algumas partes do carro. Se ele vazar e entrar em contato com um componente elétrico há risco de incêndio, explica.

O melhor a se fazer, de acordo com o gerente de serviços da Tai Motors, Rogério Lopes Monteiro, é evitar de manter o produto dentro do veículo.

"Não há um consenso sobre a proibição. Mas é um produto inflamável, então deve ser evitado" Rogério Lopes Monteiro - Gerente de serviços da Tai Motors

Na oficina

Na CVC Veículos, concessionária em que Antônio Norberto trabalha, o álcool é usado pra limpar as maçanetas, volante, freio de mão e o câmbio de marcha assim que o veículo chega. Em seguida, uma proteção é usada nos estofados e nas outras peças já limpas.

Já na Tai Motors, Rogério Lopes Monteiro explica que o álcool ajuda na higienização, mas a concessionária tem usado o peróxido de hidrogênio, comum em hospitais e clínicas odontológicas. Além disso, eles têm feito a limpeza do filtro do ar-condicionado junto com a limpeza interna do veículo para garantir a esterilização completa do carro e a segurança do cliente.

Em casa

Para a limpeza do carro em casa, Antônio Norberto recomenda o uso do álcool em gel 70%, mas com uma pequena orientação. Pode usar, mas não nas partes emborrachadas.