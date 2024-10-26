Conheça 7 carros de 7 lugares a partir de R$ 118.390; veja lista

Novo Citroën Aircross de sete lugares tem preços a partir de R$ 118.390 Crédito: Pedro Bicudo

Os SUVs são uma categoria que se popularizou por oferecer mais espaço e conforto para o motorista e seus passageiros e hoje já respondem por 48% dos emplacamentos de veículos no Brasil de janeiro a agosto de 2024 (Fenabrave). E dentro dessa categoria, há ainda o segmento dos carros de sete lugares, que são uma alternativa para famílias grandes ou que precisam de mais assentos com frequência, sem precisar recorrer a veículos maiores como vans e furgões.

Com o aumento da procura por essa categoria de automóveis, o mercado nacional tem introduzido modelos novos para atender ao público interessado, introduzindo, inclusive, opções mais acessíveis. Um exemplo recente é o Citroen C3 Aircross , que chegou ao Brasil em 2024 – nas versões Feel, Feel Pack e Shine – e atualmente tem preços a partir de R$ 118.390 (para a versão de entrada de sete lugares).

Nós montamos uma lista com sete opções desse tipo de carro que estão disponíveis no mercado brasileiro. Além dos modelos mais baratos, também incluímos um de bônus no final, que apesar do preço mais elevado, ainda é o SUV com maior número de emplacamentos em 2024, entre os que oferecem a opção de sete lugares – segundo dados da Anfavea.

Confira 7 carros de 7 lugares à venda no Brasil:

1. Citroën C3 Aircross 7 Feel Turbo 24/25

O Citroën C3 Aircross tem três opções de versões na configuração de sete assentos Crédito: Pedro Bicudo

Preço: a partir de R$ 118.390

Oferecido nas versões Feel, Feel Pack e Shine, o Citroën C3 Aircross conta com opções de sete lugares para cada uma delas, além de motor GSE 1.0 Turbo com 125 cv a gasolina e 130 cv a etanol – ambos com 20,4 kgfm – e transmissão CVT de sete marchas.

A versão Feel é a mais barata na configuração de sete assentos e conta com central multimídia Citroën Connect de 10 ”, com conexão sem fio que atende os sistemas Android Auto e Apple Carplay. O porta-malas do modelo comporta até 493 litros.

2. Chevrolet Spin 2025

Chevrolet Spin ganhou novo design na linha 2025 Crédito: Chevrolet/Divulgação

Preço: a partir de R$ 139.990

Com visual atualizado, a linha 2025 do Chevrolet Spin, que agora passa a ser considerado um crossover pela montadora , começou a ter sete lugares na versão LTZ – antes só estava disponível na versão mais cara, a Premier. O motor continuou o mesmo: 1.8 8V flex de 111 cv e 17,7 kgfm. Além disso, o carro tem câmbio automático de seis marchas.

A lista de itens de série do modelo inclui direção elétrica, controles de estabilidade e tração, vidros elétricos, assistente de partida em rampas, sensor de estacionamento e piloto automático. Além disso, ele também conta com o sistema Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 11". O porta-malas com capacidade de 553 litros na configuração com cinco lugares ou 162 litros com sete lugares.

3. Caoa Chery Tiggo 8 Max Drive

Caoa Chery Tiggo 8 Max Drive está disponível em versão única Crédito: Divulgação/CAOA Chery

Preço: a partir de R$ 199.990

Disponível em versão única – a TXS –, o Caoa Chery Tiggo 8 tem motor 1.6 turbo de 187 cv e 28 kgfm de torque, com câmbio automático de sete marchas. No interior, o modelo conta com painel digital de 12,3 polegadas, volante multifuncional, piloto automático e seis airbags.

O veículo também tem ar-condicionado dual zone, carregador de celular sem fio, câmera 360º e sensor de estacionamento. O porta-malas tem capacidade de 193 litros na configuração de sete lugares e 889 litros sem a terceira fileira de bancos, podendo chegar a 1.930 litros com todos os assentos rebatidos.

4. Jeep Commander

Jeep Commander Longitude tem câmbio automático, com seis velocidades e tração 4x2 Crédito: Jeep/Divulgação

Preço: a partir de R$ 247.990

A versão de entrada de sete lugares do Jeep Commander – a Longitude – está disponível por preços a partir de R$ 247.990 ( há ainda uma versão de cinco lugares, introduzida na linha 2025 ) e pode ser equipada com propulsores 1.3 turboflex de 185 cv e 27,5 kgfm. O modelo tem câmbio automático, com seis velocidades e tração 4x2.

A lista de itens de série inclui sistema multimídia de 10,1” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis com comutação automática, aviso de colisão frontal, ar-condicionado dual zone, monitoramento de ponto cego e conjunto óptico em LED. O porta-malas tem 233 litros na configuração com sete lugares e 661 litros com cinco.

5. Volkswagen Tiguan Allspace R-Line

A configuração de sete lugares do Volkswagen Tiguan Allspace é comercializada em versão únia Crédito: Divulgação

Preço: a partir de R$ 292.990

A geração atualizada do Volkswagen Tiguan, que voltou ao Brasil em outubro de 2023 após sair de linha alguns anos antes, oferece o modelo na versão R-Line. O SUV é equipado com motor 2.0 turbo de 186 cv e 30,6 mkgf, câmbio automático de oito marchas e tração dianteira.

Além disso, a lista de equipamentos conta com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa e central multimídia de 8” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O porta-malas do veículo carrega 686 litros na configuração com cinco lugares e 216 litros quando os dois assentos extras estão armados.

6. Mitsubishi Pajero Sport

O Mitsubishi Pajero Sport tem câmbio automático de oito marchas e tração nas quatro rodas Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Preço: a partir R$ 349.990

Mitsubishi Pajero Sport vem equipado com motor 2.4 turbo diesel, de 190 cv e 43,9 mkgf, e tem câmbio automático de oito marchas e tração nas quatro rodas. Entre os itens de série, estão a central multimídia de 7”, ar-condicionado automático de duas zonas, bancos de couro e faróis de LED.

A capacidade do porta-malas é de 502 litros com a terceira fileira rebatida e 120 litros na configuração com sete assentos. Segundo a Mitsubishi, existem 32 possibilidades de configurações dos bancos.

7. Chevrolet Trailblazer 2025

Chevrolet Trailblazer está disponível em versão única no Brasil, a High Country Crédito: Divulgação/Chevrolet

Preço: a partir de R$ 377.890

Disponível em versão única, a High Country, o Chevrolet Trailblazer conta com motor 2.8 turbo diesel de 207 CV e 52 kgfm, tração 4x4 e câmbio automático de 8 velocidades.

Entre os itens de série, estão os bancos do motorista com ajustes elétricos, painel digital de 8”, central multimídia de 11”, wi-fi nativo, câmera de ré, carregamento de celular por indução e outras tecnologias. O porta-malas comporta 205 litros com os sete bancos em uso e 554 litros com a terceira fileira rebatida.

Bônus: Toyota SW4

A linha 2024 do SUV grande SW4 segue com as versões de cinco e sete lugares Crédito: Toyota/Divulgação

Preço: a partir de R$ 386.290

A versão SRX Platinum é a configuração de entrada do Toyota SW4 com sete lugares. Ela conta com motor 2.8 16V turbodiesel, que entrega 204 cv e 50,9 mkgf, e câmbio automático de seis marchas e tração integral. Alguns dos itens de série que estão presentes são a central multimídia de 8”, faróis com acendimento automático e o banco do motorista com ajuste elétrico.

Na configuração com sete lugares, a capacidade do porta-malas é de 180 litros, subindo para 500 litros com cinco lugares.